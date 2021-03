Mane de la Parra se resiste al destape

A Mane de la Parra le sorprende la velocidad que se maneja en redes sociales y que el público cada vez quiera conocer más de la vida de los artistas, sin filtros, ni máscaras. Algo que ve positivo y trata de establecer una conexión real con sus fans, sin abrir la puerta hacia su intimidad.

“Nunca he usado mi vida sentimental para que se hable de mí. Veo que hay compañeros que lo hacen y constantemente dan declaraciones si están o no juntos, si se casaron o si ya se divorciaron, creo que es un caos, por eso he decidido hacer un lado esa parte y concentrarme en que se publiquen cosas de mi trabajo como actor y cantantes”, señaló.

De la Parra abre las puertas de su casa en los conciertos que da cada semana vía streaming, donde se muestra transparente. Recientemente, también lanzó el tema Es una locura junto a Emilio, hijo del productor Juan Osorio, para la telenovela ¿Qué le pasa a mi Familia?, un trabajo que le permitió convivir y conocer más sobre cómo trabajan las nuevas generaciones.

“Tienen ideas diferentes hasta a la hora de componer. Antes hacíamos canciones con verso, coro, segundo verso, puente y más cosas. Ahora todo es más rápido, la gente pide el coro en el segundo 25”, detalló.

En esta telenovela también interpreta a Patricio Iturbide, un hombre con problemas emocionales, muchos matices y aunque fue un reto entenderlo, lo está disfrutando al máximo, porque es una comedia. “Hacer comedia es algo que no me han visto hacer, más que en Tik Tok, y sé que les va a gustar”, contó.

Por Patricia Villanueva

