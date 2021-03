BTS: Conoce el TOP TEN de las mejores CANCIONES de la banda coreana, reveladas por ARMY

BTS se ha convertido en una de las banda más exitosas del k-pop, la cual surgió en Corea del Sur. El club de fans llamado ARMY reveló el TOP TEN de las mejores canciones de la boy band. La banda surcoreana ha hecho historia con su nominación a los Grammy, ya que es la primera vez que un grupo K-Pop es nominado, lo cual hace mucho más interesante escuchar esta lista de las mejore canciones.

Top Ten

10. FILTER

“Filter” es una canción que pertenece al último álbum de BTS, Map of the Soul: 7, el álbum fue lanzado en 2020 y muchas de las mejores canciones de la lista pertenecen al álbum. “Filter” no fue promocionada por la banda con mucho énfasis, pero sus fans la convirtieron en un éxito.

9. MY TIME

“My Time” es otra de las canciones de su nuevo álbum. En esta interpretación es Jungkook quien se luce por sobre los demás. En realidad, es una canción profundamente personal para él, ya que pasa la totalidad de “My Time” recordando sus experiencias cuando empezó en el mundo de la música.

8. MAKE IT RIGHT

Casualmente se vuelve a elegir una canción de su álbum Map of the Soul: 7, que en español puede entenderse como: El mapa del Alma: 7. “Make it right” cuenta con la participación de todos los miembros de la banda: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

7. DNA

“DNA” fue el sencillo principal del Love Yourself: Her y luego se agregó a su tercer álbum recopilatorio, Love Yourself: Answer. Al parecer la canción gustó tanto, que decidieron colocarla dos veces, algo que sin duda no tiene muchos precedentes.

6. BLACK SWAN

Este es el primer sencillo lanzado para promocionar Map of the Soul: 7. BTS sabía que podía convertirse en una de sus mejores canciones, y así lo hizo. “Black Swan” es una de sus canciones más oscuras.

5. MIC DROP

MIC Drop se lleva el récord a la canción que aparece en más álbumes, tres discos de BTS la incluyen: Love Yourself: Her, Face Yourself y Love Yourself: Answer. Esto define la importancia que ha tenido y por qué es una de sus mejores canciones.

4. IDOL

Idol es una de las caciones que tiene dos versiones de BTS. La primera apareció como sencillo principal en el tercer álbum de la boyband, Love Yourself: Answer. Mientras que la segunda, es un remix con Nicki Minaj, que no careció de fama.

3.FAKE LOVE

“Fake Love” una canción del álbum Love Yourself: Tear, del año 2018. Obtuvo tal popularidad que el rapero Drake hizo su propia versión de la canción. Esta canción de BTS habla sobre fingir para ser aceptado en el amor.

2. BOY WITH LUV

El segundo lugar del podio lo ocupa “Boy With Luv”. La canción forma parte de Map of the Soul: Persona. Y de su último LP Map of the Soul: 7. El verdadero poder de la canción reside en la voz de Halsey, que le da una estética celestial y profunda.

1. ON

"ON" ocupa el puesto principal en las mejores canciones de BTS, es la mejor canción de su último álbum Map of the Soul: 7.“On” es una canción de hip-hop puro, que habla sobre la presión que la sociedad ejerce sobre los jóvenes para que sean cada vez mejores.

dgp