BTS: ¿Sabes cuál es el verdadero significado de la banda COREANA?; aquí te lo contamos

La banda BTS es un grupo musical surcoreano, integrado por 7 chivos que han causado un gran impacto mundial, pues con mayor frecuencia es tendencia en redes sociales. Su debut en Corea fue a partir del 13 de junio del 2013. Pero cuál es el verdadero significado de la banda, aquí te lo contamos.

Fenómeno mundial

El lanzamiento de su segundo disco de larga duración, Wings (2016), marcó una nueva etapa para la banda, pues además de presentar un sonido más nutrido en cuanto a influencias y aporte vocal de cada integrante, recibió buenas críticas a nivel mundial; lo señalaron como "uno de los álbumes pop más ambiciosos en cuanto a concepto y sonido" (Nick Murray, Rolling Stone).

En 2017, el crecimiento del grupo se potenció tras ganar el Top Social Artist en los premios Billboard, siendo el primer proyecto coreano en obtener dicho galardón. Ese mismo año, BTS comenzó la serie discográfica Love Yourself, que consta de un EP (Her, 2017), un disco de larga duración (Tear, 2018) y un disco recopilatorio (Answer, 2018).

Durante esta etapa (Love Yourself), el proyecto se encumbró en las listas musicales, alcanzó millones de visitas en sus videos (el sencillo "DNA" rompió el récord del clip de K-pop más visto en las primeras 24 horas después de su publicación) y, por ende, cimentó su base de seguidores a nivel mundial, quienes empezaron a abarrotar todos sus conciertos. Actualmente, BTS goza de un reconocimiento que se ha visto libre de grandes escándalos.

En 2020, han lanzado un nuevo disco, Map of the Soul: 7 (21 de febrero), que fue antecedido por el video promocional "Black swan", que requirió de una compañía de danza para su ejecución. Tras la salida de este material, que los llevó a presentarse en vivo en el programa The Late Late Show, de James Corden, el grupo pospuso una gira debido a la pandemia, aunque esto no significó que dejó de trabajar, pues el pasado mes de abril se anunció que ya está preparando un nuevo disco.

¿Qué significa BTS?

BTS, es el acrónimo de "Bangtan Boys" que significa "Chicos a prueba de balas". A partir del 4 de Julio de 2017 se agregó el significado "Beyond The Scene". Lo cual hace referencia a "la juventud que abre la puerta y camina hacia su sueño”.

Junto a esto, se cambian los logos de BTS y de A.R.M.Y, dejando de ser representados por el "Chaleco a prueba de balas" y comenzando con las dos puertas semiabiertas (BTS) y las dos puertas semicerradas (ARMY). Esto trata de expresar a A.R.M.Y frente a BTS, que abren las puertas a ellos, reflejando a BTS en los momentos dé la juventud.

Fanclub A.R.M.Y.

¿Por qué 'A.R.M.Y'?: Adorable Representative M.C for Youth. El término "M.C" para los raperos significa "maestro de ceremonia". Un término especial para los raperos de un alto nivel, a través de ello, quieren decir que somos especiales para ellos porque somos sus M.C y al mismo tiempo, A.R.M.Y que significa "ejército" en inglés, ya que según los integrantes, sus fans son el ejército que fielmente, y sin descanso, luchan por ellos.

