Lupita D'Alessio: Así la puso en su lugar la cantante Lucha Villa durante programa EN VIVO | VIDEO

Sin lugar al debate, las cantantes, Lucha Villa y Lupita D'Alessio se han consolidado como dos de las voces más famosas y exitosas en la industria del entretenimiento, pues sus canciones continúan dando de qué hablar en distintas generaciones.

Como sabes, la intérprete de "No discutamos", "Ya no me interesas" y "Resulta" es una de las grandes exponentes del género mariachi; en tanto, "La Leona Dormida" ha logrado destacar en distintos género y vaya que la ha ido bastante bien, pues sus canciones son sinónimo de éxito.

La rivalidad....

Tanta es la fama que tienen las dos cantantes que hace unos años protagonizaron una intensa rivalidad que dio bastante de qué hablar en las distintos programas del espectáculo.

Fue hace unos años cuando Lucha Villa habló sobre la presunta rivalidad que existió con la intérprete de "Que ganas de no verte nunca más", "No preguntes con quién" e "Inocente pobre amiga".

Fiel a su estilo, la cantante fue cuestionada sobre si realmente tenía una mala amistad con Lupita D'Alessio y su respuesta dio bastante de qué hablar pues fue más fuerte de lo que muchos esperaban.

El asistente al programa le preguntó a Lucha Villa sobre si existía una enemistad con "La Leona Dormida"; para sorpresa de muchos aseguró que eso era mentira lo que pasaba es que a la D'Alessio le gustaba todo lo que hacía, por ello le robó hasta al flautista.

