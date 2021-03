Esta es la MEJOR película mexicana en NETFLIX para ver este puente de marzo en casa

Si lo que quieres en este puente de marzo es ver buen cine mexicano y lo que tienes a la mano es tu cuenta en Netflix, tenemos excelentes noticias porque la plataforma tiene en su catálogo títulos de nuestro país que debes de ver, pues su calidad los respalda.

Más allá de joyas como la ganadora del Premio Oscar: Roma, y las clásicas comedias románticas de Omar Chaparro y Martha Higareda hay títulos que de verdad debes seguir y estar atento de lo que pase con ellos porque, por ejemplo, la película que te vamos a recomendar que tiene su mira en la temporada de premios.

¿Cuál es la mejor película mexicana en Netflix?

Se trata de la dirigida por Fernando Frías, "Ya no Estoy Aquí", la cual está protagonizada por Juan Daniel García Treviño en el papel de Ulises, la cual tiene la particularidad de estar ambientada en Monterrey, norte de México y retratar la subcultura de los chocolomnianos en esta región.

Así como la irrupción del crimen organizado en la sociedad fragmentando y eliminando a esta subcultura formada gracias a la influencia de la música colombiana. Migración, marginación, juventud, miseria e identidad son una constante en la cinta que se planea presentar en como representante de México en los premios Oscar.

Además, es de recordar que grandes cineastas como Guillermo del Toro elogiaron el trabajo hecho por Frías y calificó a la cinta como un trabajo que habla "con fuerza y poder".

Guillermo del Toro recomienda Ya no Estoy Aquí

Es por esto y más que este fin de semana muy, muy largo debes entrarle al cine mexicano bien hecho y si no le has dado la oportunidad, ver "Ya no estoy aquí" al fin que el Tío Netflix te la entrega en su gigantesco catálogo.

