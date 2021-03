Monarca: Temporada 2 de la serie causa polémica debido a un desfile de modas; esta es la razón

La serie Monarca comenzó la transmisión de su segunda temporada desde el primer día de este 2021, la producción ha tenido una gran aceptación por parte del público y muchos ya esperan ansiosamente la tercera temporada; sin embargo, esta semana esta famosa serie, producida por la actriz veracruzana Salma Hayek y los hermanos Rovzar, se volvió tendencia en las redes sociales luego que los internautas hicieron hincapié en una escena, la cual generó gran controversia.

Se trata de un segmento de la segunda temporada en donde se desarrolla un desfile de modas en un espacio que fue rápidamente identificado por los internautas como un inmueble público localizado en la Ciudad de México; se trata la icónica Biblioteca José Vasconcelos, la cual fungió como sede para la grabación de un desfile de modas que se transmitió en un capítulo correspondiente a la segunda temporada de Monarca.

El tema escaló de las redes sociales a la prensa nacional y en el periódico Reforma se aclaró que la famosa serie de Netflix, realizó las grabaciones del episodio en cuestión entre el 28 y 29 de enero del año pasado, momento en que Secretaría de Cultura federal, dependencia a cargo de Alejandra Frausto, autorizó el desarrollo de estas actividades en la Biblioteca José Vasconcelos.

Salma Hayek aclaró la situación a los fans de la serie

Tras darse a conocer la polémica, la propia actriz y productora Salma Hayek salió a aclarar la situación y aseguró que durante los días que se grabaron las citadas escenas la Biblioteca no se cerró en su totalidad, además que la filmación se realizó durante la noche, por lo que no se interrumpieron las actividades cotidianas que se realizan al interior del recinto ni las visitas de los usuarios al lugar.

Hayek destacó además que se efectuó un pago a la SecretarÍa de Cultura correspondiente a un monto de 311 mil 110 pesos por las grabaciones efectuadas al interior del inmueble, y que correspondieron a un desfile de modas y la presentación de un nuevo tequila, esta información, aseguró la actriz, se encuentra a disposición del público. El documento al que la actriz hizo referencia fue dado a conocer por la misma dependencia una vez que se dio a conocer la polémica.

Salma Hayek aseguró en su declaración que no entendía la polémica generada por las grabaciones: “No entiendo bien por qué se criticó. No cerramos la Biblioteca y para mí es un orgullo enseñar la arquitectura mexicana. No se quitaron horas de uso, filmamos de noche, y no fue una mordida, se pagó a la organización que la mantiene y pudimos enseñar que es bellísima”, explicó la empresaria y productora.

De acuerdo con una nota publicada por la revista Elle, el desfile tuvo la icónica Biblioteca Vasconcelos como sede, ya que la producción de Monarca “quería lograr una pasarela lo más cercana a la realidad, así que además de hacer alianza con una diseñadora real y montar toda la escenografía del desfile, recrearon un backstage (tras bastidores)”.

La filmación ocurrió los días 28 y 29 de enero de 2020, de las 18:00 a las 6:00 horas; además, previamente, el 27 del mismo mes, se montó la escenografía entre las 9:00 y 21:00 horas. Esta misma fue retirada el día 30, entre las 9:00 y las 17:00 horas, detalla el oficio dado a conocer por la Secretaría de Cultura federal.

