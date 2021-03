Kylie Jenner muestra su espectacular cuerpo con un BIKINI que deja poco a la imaginación: FOTO

Kylie Jenner es una de las empresarias más queridas en redes sociales y no, no es por compartir contenido sobre sus negocios, sino por tener un cuerpo espectacular, mismo que no duda en compartirlo con sus seguidores, además de enseñar un poco de su vida, misma que está llena de grandes lujos.

En esta ocasión la modelo se adueño una vez más de las redes sociales y aceleró los corazones de muchos de sus fans, ya que compartió una foto en sus historias de Instagram, donde lucía un traje de baño color rosa que dejaba poco a la imaginación. El bikini estaba hecho de hilos.

La influencer de 23 años y mamá de la pequeña Stormi, publicó la sensual foto como parte de su día, ya que se puede apreciar que se encontraba en un vestidor, donde además aprovechó para hacer una pequeña publicidad a para sus productos, ya que se viene la época de vacaciones y que mejor manera de ir a la playa que con su línea de protector solar.

No olviden comprar su aceite

Además de compartir la historia donde luce su hermosa figura con el bikini rosa, la modelo compartió una publicación donde volvió a salir con ese traje de baño, pero en esta ocasión posando de una forma muy sensual; pero en el mensaje dejó claro a sus fanáticos que no se olvidaran de comprar su aceite protector sola en la página oficial.

El traje de baño forma parte de la nueva línea de Natalia Fedner, quien se especializa en ese tipo de estilo, tejido, misma que no solo ha lucido Jenner, sino otras grandes mujeres del mundo del espectáculo y la farándula como Cardi B; por lo que ahora, más allá de mostrar el traje de baño, aprovechó para mostrar su hermosa piel, con un tono bronceado espectacular.

La campaña se lanzó en estos momentos porque comienza la época de calor, pero lo más importante es que cada vez está más cerca la época de Semana Santa y a pesar de seguir en pandemia por el coronavirus se espera que muchos jóvenes salgan a hacer el famoso Spring Break.

dza