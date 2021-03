MasterChef México: Adriana confirmó lo que todos sospechamos; no hizo amigos en el reality

La polémica aún rodea a MasterChef México, aún cuando ya terminó el popular show de cocina. la ganadora del concurso, Adriana Salcedo, confesó que no hizo amistad con ninguno de sus compañeros del programa, únicamente tuvo una buena relación con David y José Luis.

La participante de MasterChef México comentó que decidió mantenerse apartada de los demás concursantes no por un tema de sentirse superior, sino porque así es su personalidad: introvertida. Sin embargo, aseguró que siempre fue muy respetuosa, ya que no le gusta entrar en conflictos.

"Vámonos respetando si no nos llevamos tan bien, pero cuando se fueron mis amigos yo dije aquí estoy sola porque así lo quiero, prefiero estar sola”, se expresó en redes sociales.

Entró en “chismes” desde que hubo filtraciones

Antes de que terminara MasterChef México, Adriana fue un tema recurrente en redes sociales, cuando la cuenta de Twitter, ‘La Comadrita Oficial’, divulgó quienes serían los tres ganadores del reality show. Tras esta filtración, parte de la audiencia consideró que Adriana no tenía la aptitud ni los méritos para salir como la triunfadora.

A pesar de las críticas que catalogan a Adriana como la villana, la participante dijo que no le dio importancia a los comentarios y se siente muy orgullosa de su victoria, así como de su desempeño en el programa ya que, a pesar de su carácter, no le gusta entrar en chismes ni peleas.

“Yo estoy contenta con lo que hice, no cambiaría absolutamente nada”, argumentó. Agregó que siempre habrán críticas y comentarios malos, por lo que es mejor ignorar todo lo negativo y sólo concentrarse en los objetivos personales.

¿Y qué hará con el dinero que ganó?

Durante una entrevista para el programa matutino Venga la Alegría, Adriana explicó que antes de iniciar el reality show, tenía la intención de estudiar la carrera de gastronomía, pero tras ganar el concurso se especializará en la "repostería", por lo que parte del premio económico que ganó la noche del cinco de marzo de este 2021 irá para ese fin. Además, también le gustaría poner algo "de comida salada", pero al momento eso lo irá definiendo con el paso del tiempo.

msb