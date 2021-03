¿Belinda es la más guapa? Ellas son las ex novias de Christian Nodal: FOTOS

Una de las relaciones más seguidas y queridas dentro de la farándula en México, esto debido a que ambos cantantes se consolidaron como un dúo implacable dentro de "La Voz México", donde era evidente la química entre ellos y, de poco en poco, se fue consolidando su amor.

Sin embargo, este romance entre ambos famosos no ha sido sólo miel sobre hojuelas, debido a que ambos se han visto involucrados en diversas polémicas y rumores, tanto en lo individual como en lo personal.

Algunas de estas polémicas refieren a que la cantante de "El Sapito" y el interprete de "No Te Contaron Mal" están juntos solamente para enriquecer su fama y hacer crecer el interés sobre sus carreras en lo individual; sin embargo, hay diversos testigos que aseguran el amor entre ellos es legítimo.

Prueba de ello serían los celos de Belinda, pues en diversas ocasiones se han filtrado presuntas evidencias de que la famosa también actriz cuidaría demasiado las amistades y personas con quien Nodal frecuenta.

Las ex novias de Nodal

Además de que en diversas ocasiones se ha revelado que a la famosa no le agrada saber de las ex parejas sentimentales de su novio, sin embargo, ellas existen y, también tienen cierto grado de fama.

Estibaliz Badiola

El famoso que se tatuó la cara de Belinda tuvo una relación amorosa muy conocida con Estibaliz Badiola, uno de sus amores del pasado más intensos fue con esta joven, quien en una entrevista confesó que cuando inició su relación con Christian Nodal, aproximadamente en 2018, los dos estaban “muy jóvenes y recién empezaban su carrera”, lo que más tarde provocaría la ruptura amorosa entre ambos.

Julieta

Fue hace aproximadamente dos años, a inicios de 2019, que el mundo del espectáculo puso sus reflectores sobre Nodal luego de que se filtraron imágenes en donde él aparecía junto a una mujer de nombre Julieta.

A pesar de que sobre ella no se sabe mucho por no pertenecer a los medios del espectáculo, se sabe que su relación con coach de La Voz... México no duró mucho, por lo que este sería uno de los noviazgos más breves del cantante.

María Fernanda Guzmán

Se sabe que antes de andar con Beli, una de sus últimas relaciones fue con la modelo María Fernanda Guzmán, hija del futbolista Daniel ‘Guzmán.

El amor entre ambos terminó a finales del 2019, sin un motivo aparente, aunque existen diversas versiones que indican que Belinda pudo inmiscuirse en la pareja, e incluso en noviembre del año pasado, Nodal contó que su entonces novia se sentía celosa de Belinda.

fal