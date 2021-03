Camilo confiesa OCURO secreto que sólo compartía con su suegra: VIDEO

Camilo Echeverry, el esposo de Evaluna Montaner, confesó que hay un secreto que lo une a su suegra y que nadie lo había notado anteriormente.

El joven de 26 años tuvo una entrevista en el espacio “El Hormiguero”, el colombiano habló un poco sobre el papel de las mujeres en su vida, destacando por su puesto a su madre y a su esposa, pero lo que más sorprendió fue cuando habló acerca de su suegra, Marlene Rodríguez Miranda.

Camilo declaró que ella le ayuda a elegir la ropa que usa en las presentaciones, e incluso a veces le presta sus propias prendas.

“Con mi suegra me presto ropa”, declaró.

Y como prueba, hace unos meses también aceptó en un programa llamado “La Resistencia”, que para acudir a su cita en el show Marlene Rodríguez le prestó unos collares largos y un pantalón, que portó ese día.

Con esto, el intérprete demostró que para él lo más importante no es elegir las prendas de acuerdo a un género, sino según lo que mejor le ayude a expresarse. De hecho, también ha probado otras cosas características de “mujeres”, como las uñas pintadas, que lleva en esta ocasión con un significado especial.

“Amo lo poética y significativa que es la imagen de Dios creándonos desde la materia más simple y sucia de todas… el barro, el polvo…Y los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo”.

Además de mantener una buena relación con la esposa de Ricardo Montaner, Camilo también habló en otra entrevista sobre cómo es el cantante en su papel de suegro. Ahí, destacó que tiene una gran confianza en el esposo de su hija, pero sigue manteniendo una convivencia distinta cuando se trata de las cosas de la familia o de asuntos de trabajo.

“Él es una persona fuerte, pero exigente. El día que yo le pedí la mano de Evaluna me dijo: 'Tú no me tienes que demostrar nada a mí, tú eres la persona que yo quiero para mi hija'. Es exigente con otras cosas, exigente con sus álbumes”.