Revelan que hija menor de José José prefirió pagar el enganche de su casa que las quimioterapias

La hija mayor del Principe de la Canción, Marysol Sosa y la asistente del difunto cantante, Laura Núñez, aparecieron en una entrevista para el programa Ventaneando para señalar que Sara Sosa, hija menor de José José, no cuidaba del todo bien al cantante.

“Que ahorita salga a decir ‘es que nunca tuvo nada’ (José José), o sea… les traemos ahorita a ustedes todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre que hicieron en el Instituto Nacional de Nutrición”, dijo Marysol.

La asistente agregó en la entrevista que en el momento en que el cantante se enteró que padecía cáncer y necesitaba dinero para comenzar el tratamiento, fue su hija menor quien se lo negó.

“Ella menciona que no tenía atención José, cuando la primera que le negó la atención a su padre fue ella, porque cuando nos dicen, desgraciadamente nos dan la noticia que es cáncer lo que tiene y que se tienen que iniciar ya las quimios, se le llamó inmediatamente a Sara y le dice José ‘deposítame porque me tienen que empezar a dar la primera quimio’, y ella le niega su propio dinero”, dijo Laura.

También añadió que el cantante se encontraba en Estados Unidos y todos los ingresos fruto de su trabajo se le depositaban a su cuenta en ese país, la asistente del artista agregó: “Se le mandaron los datos del laboratorio (a Sara) para que hiciera el depósito directo y nunca lo hizo. En ese momento que te dicen si el señor no se atiende ahorita no sabemos mañana… pues saqué mi tarjeta de crédito, yo saqué mi tarjeta y la puse, en ese momento tú no puedes estar buscando a ver qué haces, sino solucionar”.

Más adelante reveló que en ese momento sostuvo un intercambio de declaraciones con Sara Sosa. “Yo la verdad sí le quité el teléfono a José y le digo ‘¿cómo que le niegas el dinero a tu papá?’, y empezamos, la verdad, a levantar un poquito la voz. Ella (me dice) ‘es que voy a desacompletar lo del enganche de mi casa’. Y aparte no era dinero de ella, era de su papá. (José) claro lo que escuchó, estaba en altavoz […] entonces que quede claro, si hay alguien que le negó la salud a su padre fue ella y ahí están los estados de cuenta”.

Finalmente, Núñez contó que José José se mostró súper apenado por esta situación, pero ella lo calmó diciéndole que después veían cómo se arreglaban pues lo primero era su salud, incluso detalló que Sara solo hizo un depósito muy pequeño para ayudar con los gastos médicos del ahora fallecido cantante.

