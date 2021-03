Dulce María sufre DEPRESIÓN-POSTPARTO tras el NACIMIENTO de su BEBÉ

La actriz y cantante Dulce María confesó en una entrevista que su embarazo fue muy complicado, después de que ella no vivió la mejor de las experiencias y automáticamente eso le dejó secuelas, entre ellas lo que llaman la "depresión-postparto, situación que enfrentó en su momento.

La exintegrante de RBD explicó a un medio de comunicación que ha sido muy "romantizado" el tema del embarazo, pero a veces cuando es tu primera vez muchas veces no sabes a lo que te vas a enfrentar por lo que es una situación muy compleja y a ella no le fue muy bien.

Dulce María explicó que su embarazo fue un tanto difícil porque vas viendo con el paso del tiempo cómo tu cuerpo comienza a reaccionar y a moverse y a cambiar de muchas formas y para eso no siempre estás preparado, pese a que sabes que tienes una vida dentro de ti.

La cantante explicó que ella no la vio fácil, tuvo muchas cosas que enfrentar de índole físico y mental que a sus 35 años la hicieron replantear muchas cosas, que la verdad ella no esperaba, que incluso no quería sentir, pero que al final todo era parte del proceso de ser "madre primeriza".

A veces lloro de la nada

La cantante confesó que si ha tenido problemas incluso después del nacimiento de su bebé, en donde de repente ha enfrentado en los meses posteriores lo que se define como una "depresión-post parto", en donde tiene algunas reacciones que ni ella a veces logra entender.

Una de las principales es que luego comienza a llorar de la nada y se queda con la incertidumbre de qué está pasando en su interior, si no tiene una razón que pudiera afectarle para iniciar el llanto, si su hija nació bien y María Paula ha tenido un crecimiento que definitivamente es el de bebé normal.

Lo que sí es verdad es que ella tuvo algunos problemas por la pandemia, que para una persona embarazada definitivamente es muy complicada porque no todo es tan accesible y por ello vivió también una situación muy difícil, lo que posiblemente también afectó de manera emocional.

hgm