Champagne, mar y LUIS MIGUEL en el festejo de CANELO en Miami: VIDEO

Saúl "Canelo" Álvarez se presentó por primera vez en el 2021 en una pelea en Miami, donde le ganó en tres rounds a Avni Yildirim, victoria que le significó mantener su cinturón de Peso Supermediano del CMB y obtener el de la AMB; pero eso no fue lo más importante, sino que el tapatío se dio el tiempo de festejar en grande la contundente victoria del pasado 28 de febrero.

Entre las celebraciones del púgil se dio el tiempo de celebrar en una de las ciudades que más le gusta visitar para vacacionar, misma donde vive su amigo Luis Miguel, quien a pesar de estar en plena pandemia por el coronavirus, se dio el tiempo de acompañar a Saúl en la celebración de su victoria en el Hard Rock Stadium.

En un video difundido en Instagram por "keyka_huddu" se alcanza a ver como el boxeador azteca pasa un tiempo platicando con una persona que se asemeja al "Sol de México", situación que nos sería nada extraña, ya que "Canelo" cuenta con muchos amigos de la farándula por su larga carrera e innumerables peleas donde asisten muchas celebridades.

¿Cómo se conocieron?

La amistad entre el cantante de "Por debajo de la mesa" y el boxeador tapatío comenzó en 2017 en Las Vegas, justo después de la pelea que sostuvo con Julio César Chávez Jr., pero no, no fue causa de la contienda entre los mexicanos, sino en un casino donde LuisMi estaba jugando en una mesa y el canelo apareció junto a él para poner en juego un poco de su dinero.

La amistad no quedó ahí, ya que un año después Álvarez fue el que acudió a un concierto de Luis Miguel, mismo que se llevó acabo en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, lo que dejaba en evidencia que ambos mantenían una comunicación bastante activa e inclusive que ya se expresaban el uno del otro como "amigos". En este evento el cantante dijo "Mi querido amigo Canelo me pidió una canción, que es una de mis favoritas, 'No discutamos'. Vamos a cantar esa, ¡campeón!".

¿Qué sigue para "Canelo"?

Ahora, después de las festividades y de salir sin ningún rasguño del cuadrilátero, Canelo deberá prepararse para su siguiente pelea, misma que está programada para disputarse el próximo 8 de mayo contra Billy Joe Saunders, todavía no se sabe donde será la pelea por lo que se tendrá que estar atentos a la confirmación de dicho evento.

Después de este enfrentamiento, Saúl todavía tendrá una pelea más en puerta para este 2021, mismo que se espera que sea en el fin de semana del 15 de septiembre o en su defecto para noviembre o diciembre, por lo que seguramente al terminar la contienda contra Saunders anunciará a su próximo rival.

dza