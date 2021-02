¿Bibi de la Familia P. Luche era provida? Regina Blandón lo aclara

A través de redes sociales se suscitó una controversia que solamente Regina Blandón podía solucionar y la cual estaba ligada a las posturas políticas y sociales de un personaje de la Familia P. Luche.

La página Personajes ficticios que serían pro vidas subió una imagen de Bibi, personaje interpretado por la actriz en la que se aseguraba que la hija de Ludovico P. Luche estaba en contra del aborto.

Esto generó el debate entre los fans de la serie, quienes se colocaron en ambas posturas del tema y dieron argumentos por los cuales la joven que siempre velaba por hacer lo correcto podría estar de un lado o del otro.

Sobre este tema, los fanáticos decidieron preguntar directamente a Blandón, quien dio su opinión sobre el pensamiento del personaje al que interpretó desde que era una niña.

"Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales".