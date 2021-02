¡Belleza natural! Khloé Kardashian muestra CUERPAZO con todo y estrías

Khloé Kardashian ha dado un ejemplo de que el paso del tiempo y de la vida en el cuerpo es real, al postear una fotografía de las estrías en su cadera a través de su cuenta de Instagram... pero también demostró que tiene una escultural figura pese a las marcas que se han formado con el paso del tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, Khloé Kardashian compartió una fotografía en la que en primer plano se muestra su cadera, vestida con un diminuto bikini color marrón y cubierta con granos de arena. Hasta ahí parecería una fotografía normal pero el mensaje que acompaña la instantánea dice:

Y es que si se le brinda un poco más de atención a la fotografía, en especial a la piel de Khloé Kardashian, se pueden notar las estrías de su trasero iluminadas por el sol. A estas marcas algunas personas, como la empresaria y socialité les llaman "stripes" que en español sería "rayas" y en esta ocasión hacen referencia a las estrías.

La fotografía de la Kardashian ya ha conseguido más de 3 millones de "me gusta", muchos de ellos de mujeres que aplauden el hecho de que a una mujer como Khloé no le importen estas marcas corporales, tal como le han hecho saber en los miles de comentarios que también recibió la imagen.

"YES! Show them queen! I’m so proud of you ❤️ (¡SÍ! ¡Muéstralas reina! Estoy tan orgullosa de ti)", es uno de los miles de comentarios que se leen en la publicación.