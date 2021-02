“Cepillín”: Estas son las polémicas en las que se ha visto implicado el famoso payaso

Este fin de semana el conductor y comediante Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como “Cepillín” fue hospitalizado de emergencia en un hospital de Naucalpan, Estado de México, por lo que se dio a conocer que será operado este lunes. Ha sido su hijo, Ricardo González, quien dio a conocer la noticia en una d esas historias de Instagram.

“Llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave “, compartió en sus redes sociales el hijo de “Cepillín” quien pidió a los seguidores del famoso payaso hagan buenos deseos para que se recupere pronto.

De acuerdo con una entrevista que el conductor concedió al programa Chisme No Like, la operación se de be a que se lastimó la columna al bajar por una escalera: “Imagínate bajando las escaleras ya me iba a caer y me agarré del pasamanos y (…) me di el chicotazo y sentí el tirón en la columna”, declaró a los conductores del programa. Además González Gutiérrez descartó que hubiera dado positivo al coronavirus.

Tan solo en julio del año pasado, durante una entrevista que sostuvo Ricardo González Gutiérrez con el conductor Jordi Rosado, “Cepillín” declaró que ya se encontraba listo para plantear su retiro por lo que planeaba realizar una última gira a partir de la cual se alejaría de los escenarios, en aquel momento explicó que le encantaría ser recordado por ese público que siempre le brindó su apoyo.

Los escándalos del payaso ”Cepillín”

A lo largo de su trayectoria de casi cinco décadas, Ricardo González Gutiérrez, de 75 años, también se ha visto implicado en diversos escándalos que han puesto al famoso payaso bajo los reflectores de la prensa de espectáculos, uno de los más recientes se dio el año pasada cuando “Cepillín” entró en polémica cuando recordó durante una entrevista el momento en que conoció a la actriz y cantante Danna Paola y ella terminó huyendo del lugar debido a que le daban miedo los payasos. Además el comediante aseguró que desconocía el trabajo que realizaba Danna Paola y la criticó por su participación en el programa La Academia de TV Azteca y aseguró: “Ahora se cree más, se quedó en la nube”, declararía en la entrevista.

Otra de las polémicas en donde estuvo implicado el famoso comediante fue durante un desencuentro que sostuvo con el conductor Eduardo Videgaray, quien se casó hace poco con su novia, la conductora Sofía Rivera. En esta ocasión Videgaray acusó a “Cepillín” de recibir ataques constantes de su parte y hacia su entonces novia; la discusión escaló al punto que se llegaron a amenazar con una posible pelea. El desencuentro concluyó luego que interviniera el hijo de “Cepillín” para tratar de zanjar el pleito que parecía escalar en nivel de gravedad.

Finalmente, otro de los escándalos en que se vio implicado Ricardo González Gutiérrez ocurrió recientemente cuando llamó ignorante a Carlos Villagrán, actor y comediante que interpretó a “Kiko” en la serie El Chavo del 8, luego que el exaspirante ala gubernatura de Querétaro declarara que el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, no existía. Durante una entrevista concedida al programa Sale el Sol, “Cepillín” lamentó que su colea se expresara de esa manera, viendo los acontecimientos que estaban ocurriendo a nivel mundial.

mypr