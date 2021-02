¡Ojalá no lo distraiga! Los diminutos bikinis de la NOVIA de Saúl 'Canelo' Álvarez con los que lo ENAMORÓ

Fernanda Gómez, la novia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, es una joven modelo originaria de Guadalajara, México. Y a través de sus redes sociales adora presumir sus curvas en prendas muy ajustadas y diminutos bikinis.

Gómez es la madre de María Fernanda, la tercera hija del boxeador, pero ha comprobado en más de una ocasión que la maternidad no afectó su sensualidad, pues sigue teniendo una diminuta cintura que causa envidias en redes.

Su estilo puede definirse como una mezcla entre lo romántico y lo boho, pues adora las piezas con volantes, faldas largas y crop tops, en tonos claros que combinan perfectamente con sus rasgos y su cabellera rubia.

Y esto es algo que lleva también a su ropa de playa pues, aunque le encanta posar con poquita ropa, los modelos que usa en sus bañadores también suelen tener este aire chic.

Entre su colección de trajes de baño, los bikinis clásicos de cintas y con tops triangulares no pueden faltar, pero también cuenta con algunos monokinis y otros con escote off the shoulders o cuello halter.

Además, le encanta el color negro, pero suele mezclarlo con distintos estampados como estrellas o flores para imprimirle su propia personalidad a los modelos.

Siguiendo siempre la moda, Fernanda no duda en adoptar las nuevas tendencias y probar ropa de playa con estilos diferentes o complementar sus trajes con prendas como camisetas, shorts y pantalones wide-leg.

¿Quién es Fernanda Gómez?

La joven se ha vuelto muy popular en Instagram gracias a las tiernas fotos que sube junto a su hija, pero también por los atrevidos atuendos que usa.

Antes de ser conocida por su relación con el Canelo, Gómez estaba comenzando su carrera como modelo en su ciudad de origen.

Pero ahora se dedica a cuidar de su pequeña hija y a viajar junto a su novio por ciudades como Dubái o las Islas Maldivas.

Su historia con el boxeador comenzó hace varios años, pero tuvo un quiebre alrededor del 2017, cuando Álvarez se separó y mantuvo un amorío con Shannon de Lima. Sin embargo, luego de unos meses separados decidieron regresar y ahora se muestran muy felices juntos.

