Lolita Ayala, ¿hizo pacto con el diablo? No ha envejecido nada, fotos lo demuestran

Este miércoles 24 de febrero, Dolores Ayala Nieto mejor conocida como Lolita Ayala sorprendió al compartir que es la protagonista de la portada del mes de marzo de la revista ELLE, sin embargo, lo que llama la atención es su excelente estado físico pues luce igual de guapa que hace algunos años cuando estaba frente a la emisión noticiosa.

Y es que a sus 69 años de edad, Lolita Ayala luce muy bien conservada, tanto que sus fanáticos hicieron énfasis que los años no pasan por ella y no es que conserve el mismo look, si no lo bien conservada que se encuentra.

Actualmente, Lolita Ayala se encuentra alejada de las cámaras de televisión pero está cien por ciento enfocada en su fundación “Sólo por ayudar” y en la venta de artículos y ropa con sus ya clásicas frases: “Entre otras noticias…”, “Ya sé fue” (cuando un gallo se el atoró en pleno programa en vivo).

¿Hizo pacto con el diablo?

Coloquialmente se le dice a una persona que sí hizo pacto con el diablo por que sigue igualita hablando físicamente a cuando la conoció. Y justamente así le está sucediendo a Lolita Ayala quien a sus 69 años luce igual de bella que cuando daba las noticias desde 1987 y hasta que se retiró del espacio en 2016.

Debido a esto aquí te compartimos algunas fotografías de la periodista a lo largo de su trayectoria y cómo es que luce actualmente.

