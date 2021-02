Este es el mayor secreto de Pablo Montero: VIDEO

Esta mañana durante la emisión de "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, Pablo Montero, actor de telenovelas y cantante de música regional mexicana, conocido por haber protagonizado diversas tragedias y escándalos amorosos, reveló en exclusiva uno de sus mayores secretos en la vida.

En entrevista para "Aquí con tu secreto" —sección dirigida por los periodistas Ivonne Chávez y Luis Magaña dedicada a revelar secretos de famosos—, Montero confesó un suceso de su pasado que lo avergüenza mucho:

"Me chupaba el dedo, el izquierdo. Carito (su hija) se lo chupa también. Era un relajo porque cuando estaba en primaria no quería que me vieran mis compañeritas, me daba pena que me vieran chupándome el dedo, pero yo lo disfrutaba".