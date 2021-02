Demi Lovato sorprende con SEXY piercing en un lugar PROHIBIDO; prenda TRANSPARENTE la delató: FOTO

Demi Lovato está sacando su lado más atrevido en redes sociales, no solo en el sentido de las reveladoras prendas que usa, sino también sus acciones y actitudes. Y una prueba de esto es su nuevo piercing, que quedó a la vista en sus más recientes fotografías.

La cantante de 28 años publicó en su cuenta de Instagram una galería de imágenes en la que aparece redefiniendo el traje sastre y el estampado a cuadros.

“Me encanta crear contigo, no hay que detenernos nunca”, escribió Lovato junto a los retratos en los que modela un conjunto en color amarillo, negro y rosa de Ralph & Russo. Para complementar este diseño, y volverlo un poco más punk, Demi apostó por una camiseta de tirantes en color negro y unas botas negras con plataforma.

Pero, más allá de su outfit desafiante, lo que captó la atención de sus seguidores fue un detalle que se alcanzaba a ver debajo de su top: un piercing en su pezón.

Gracias a que su camiseta de algodón era muy delgada, en combinación con el flash de la cámara con la que se tomaron las fotos, se creó un efecto de transparencia que permite ver claramente los senos de la cantante.

Y ahí destaca el arete metálico con el que se une a la moda de otras famosas como Bella Thorne o Miley Cyrus.

Demi usó este look para participar en un capítulo del show de Ellen DeGeneres, en el que habló de su lucha para superar las adicciones, y cómo está usando su imagen para demostrar los cambios que hay en su interior.

Por ejemplo, señaló que su decisión de cortarse el cabello y teñirlo de rosa fue una forma de liberarse y despedirse de su pasado.

“Me siento muy libre ahora. Me siento más auténtica con lo que soy. También siento que solía esconderme detrás de mi cabello. He hablado mucho sobre mi pasado en recuperación de un trastorno alimentario, y solía usar mi cabello para esconderme, [porque] cubría mi cuerpo. Entonces, cuando comencé a hacer todo este trabajo en mí misma, pensé: '¿Qué es algo a lo que me he aferrado toda mi vida y que debo dejar de lado?' Fue eso".