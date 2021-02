Explosivo y sorpresivo fue el adiós de Daft Punk

Daft Punk anunció su separación en la industria musical con un emotivo video de casi 8 minutos titulado “Epilogue”, publicado en las primeras horas de este lunes. El dúo francés tomó esta decisión tras casi 30 años de trayectoria.

En el video, extraído de su película Electroma (2006), aparece Guy-Manuel de Homem-Christo alejándose en el horizonte después de activarle una bomba y hacer pedazos a Thomas Bangalter.

Tras la escena se muestra el sol saliendo y los últimos minutos son adornados por "Touch", canción lanzada en 2013 dentro del álbum Random Access Memories. Según información de varios medios, la separación fue confirmada por Kathryn Frazier, publicista de la banda, con quien han trabajado por varios años.

Daft Punk se formó en 1993, definiendo el sonido de la música electrónica, primero en Francia y luego en todo el mundo, cuando lanzaron su primer disco, Homework. El álbum fue un éxito rotundo, el cual puso en las listas de éxitos canciones como "Around The World" y "Da Funk".

En 2001 publicaron Discovery, que superó significativamente el impacto cultural de su disco anterior. Todas las canciones del disco son reconocibles y han sido escuchadas a lo largo de veinte años.

El álbum viene acompañado de una película animada llamada Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, en donde se pueden escuchar todas las canciones y del cual se desprenden varios de los videos que se emitieron en la televisión. El filme fue dirigido por el creador Leiji Matsumoto, en 2003.

En 2005 lanzaron Human After All, un disco que fue considerado de culto, aunque muchos de sus seguidores aseguraron que no entendían el concepto. Pero este material animó al dúo a realizar su gran y única gira mundial a lo largo de 2006 y 2007, la cual incluyó a México.

En 2010 se publicó el soundtrack de la película Tron: Legacy, realizado en su totalidad por Daft Punk. Pero fue en 2013 que lanzaron su cuarto y último disco: Random Access Memories. Al igual que Discovery, está lleno de colaboradores, pero en esta ocasión incluyeron a Nile Rodgers, Giorgio Moroder y Pharrell Williams.

Random Access Memories fue un homenaje a la música americana producida en la década de 1970 y 1980, sobre todo en la escena de la ciudad de Los Ángeles.

Posterior al lanzamiento de su último álbum, el grupo estuvo involucrado en colaboraciones con otros artistas y producción de algunas canciones. Especialmente The Weeknd, con quien hicieron dos canciones, "Starboy" y "I feel it coming". También trabajaron con la banda australiana Parcels, co-escribiendo "Overnight", pero tenía muchos años que no se presentaban en vivo.

avh