¡SON HISTORIA! Daft Punk anunció su separación, ya no habrá "ONE MORE TIME"

Ya no habrá “One More Time”, Daft Punk se separa este 2021. La noticia fue dada a conocer con un video publicado en su cuenta de Facebook en el que se simula la autodestrucción de dos personas caracterizadas con los cascos que ha usado el dúo parisino durante más de dos décadas.

En el video ambos aparecen caminando en un desierto, cuando de repente uno de ellos se detiene y agacha la mirada. Se miran frente a frente y uno de ellos se quita la chamarra, se pone de espaldas y pide a su compañero presionar un botón.

Al apretarlo, inicia la cuenta regresiva de un minuto. El que lleva el cronómetro camina lejos y al llegar a cero, explota; el video termina con el mensaje “1993-2001” y el último integrante se va caminando solo por el desierto.

"One more time", el mayor éxito comercial de Daft Punk

Desde hace años se escuchaban rumores de su separación, pero hasta este lunes se hizo oficial. El video se llama Epílogo y fue extraído de la película Electroma (2006).

No se dieron a conocer más detalles sobre la separación del dúo, pero fue confirmada por la publicista del grupo a través de la página web Pitchfork. Daft Punk es considerado uno de los grupos más importantes en la historia de la música electrónica, y el más relevante del siglo XXI.

Los álbumes del grupo han sido destacados por numerosos medios de comunicación como algunas de las mejores grabaciones de nuestro tiempo. El dúo francés está formado por los productores y DJs: Guy Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter.

Las canciones de Daft Punk tienen predilección por géneros populares de los años 70 y 80 como la música disco, techno, acid house y electro. Recuperaron también elementos como el vocoder o los solos de guitarra eléctrica.

Incluso los productores fueron considerados maestros del retrofuturismo al dar significado a sonidos del pasado. El último concierto de Daft Punk fue en 2010 y su último disco salió en 2013.

Algunas de las canciones más populares de Daft Punk son: One More Time, Around the world, Get Lucky, Harder, better, faster, stronger, Da funk y Lose yourself to dance. A lo largo de su trayectoria ganaron seis premios Grammy, y son considerados el grupo francés más exitoso del siglo en Estados Unidos.

CHP