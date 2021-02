CARMEN SALINAS reprochó a LYN MAY haberle pagado cirugías de la cara

La actriz y ex diputada federal, Carmen Salinas, respondió a las acusaciones de Lyn May sobre que ella había compartido fake news que mencionaban la muerte de Lyn May. Ante esto, Salinas mostró en su cuenta de Instagram @carmensalinas_56 una nota que hace 15 años le envió Lyn May para agradecerle por la ayuda económica recibida al pagar una cirugía de rostro.

"Pagué la cirugía que le hicieron en la cara para sacarle toda la porquería que le inyectaron".

En su momento, Lyn May indicó que Salinas entró al mundo de la política y, desde entonces, se volvió elitista.

Salinas revela ayuda económica a May en Instagram

Al respecto, la actriz y exdiputada federal publicó en Instagram una carta de agradecimiento que May le envió a finales de 2005, misma que revelaba detalles de su amistad.

En el texto que acompañaba la foto, Salinas aclaró que suele guardar las cartas o notas que le envían con flores o regalos, como fue el caso del breve mensaje que le dejó la vedette de ascendencia china, Liliana Mendiola Mayanes.

Quiero que sepan que soy una persona que siempre que recibo un arreglo floral. Fruta 🍇 algún presente por mi cumpleaños, Navidad. O mi santo guardo con mucho respeto y amor las tarjetas o cartas que me envían . Esta es una tarjeta que me mando la Sra. Guadalupe Mendiola Lyn May.

"Por la amistad que siempre nos unió pague la cirugía que le hicieron en la cara para sacarle toda la porquería que le inyectaron. Y esta tarjeta que guardo de ella, habla de una gran amistad entre las dos. Sra. Es pecado decir tanta mentira, como las que usted echa siempre. Dios la perdone. CS."

De esta forma, Carmen Salinas zanjó algún tipo de responsabilidad o verdad antes las acusaciones de Lyn May y, de paso, recordó este añejo suceso para demostrar que la ha ayudado de forma contundente.

