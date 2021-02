Me Caigo de Risa: GUAPA cantante de OV7 pierde reto contra Faisy y es OBLIGADA a disfrazarse así | FOTO

Este lunes 22 de febrero, el programa de televisión "Me Caigo de Risa" tuvo como invitadas estelares a las exintegrantes de OV7, Mariana Ochoa y Erika Zaba, quienes participaron en las distintas dinámicas del programa.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando Faisy, conductor del programa, recordó que las cantantes tienen tiendas de disfraces por lo que retó a una de ellas a caracterizarse como uno de los personajes más famosos de la pantalla chica, solo si perdía el reto.

¿Qué ocurrió?

En uno de los concursos de la séptima temporada del programa, Faisy retó a Erika Zaba a disfrazarse de "La Chimoltrufia", uno de los personas creados por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", e interpretado por Florinda Meza.

Después de competir en la final contra Salame, la integrante de OV7 tuvo la oportunidad de salir victoriosa; sin embargo, no le atinó al nombre de la canción y perdió el reto.

Por medio de su cuenta en Instagram, en donde cuenta con más de 817 mil seguidores, la intérprete de "Enloquéceme", "Un pie tras otro pie" y "Te quiero tanto" cumplió el reto y subió la imagen disfrazada del personaje.

"Pagando la apuesta! Faisy me retó en Me Caigo de Risa a vestirme de la Chimoltrufia. No creía que lo iba a hacer pero aquí está el resultado", escribió en la plataforma digital.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para los internautas, quienes destacaron el atuendo de la cantante asegurando que luce igualita al icónico personaje.

