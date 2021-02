Don Francisco se prueba en línea con su programa "Reflexiones 2021"

Con 59 años de carrera como conductor, así como Don Francisco aprendió a girar la perilla para cambiar de canal, ahora se adapta para hacer entrevistas virtuales y reflexionar sobre todo lo que la pandemia y la vida misma han dejado en los últimos años.

Hace seis terminó su programa Sábado Gigante, después de 53 años al aire, hace dos concluyó otras emisiones en la pantalla chica, en las que siempre lució bien alineado. Hoy con el cabello completamente blanco, Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, su nombre real, aún tiene muchas ganas de trabajar e informar.

“Me gusta hacer lo que hago, es una adicción. Seguramente muchos dirán que no debo, que me quede en casa mirando lo que hacen los demás, pero aún tengo ganas de vivir, lo haré el tiempo que pueda y al máximo, me daré la satisfacción de seguir haciendo lo que me gusta hacer: comunicar”, dijo el conductor chileno. El programa lleva por nombre Don Francisco: Reflexiones 2021 y sólo cuenta con 10 episodios, los cuales se transmiten actualmente en CNN en Español. En las primeras emisiones contó con José Luis Rodríguez, El Puma, Luis Fonsi, Gloria Trevi y Yuri, con quienes con su característico estilo habló de salud, amor y de cómo reinventarse.

Foto: Especial

En esta última palabra piensa constantemente, porque sabe que el mundo va cambiando, los jóvenes se comunican a través de los teléfonos y no ve cómo se aglutinará a las personas en el futuro, ya que la televisión actualmente es menos importante. Sin embargo, no siente que sea su fin: “Todos sabemos que la TV ha decrecido, aunque con la situación sanitaria creció un poco (sobre todo porque es el primer canal de los mandatarios para comunicarse), pero se va ubicando de manera distinta, se quedará con los programas en vivo de todo tipo, mientras que la ficción se irá a las plataformas ”.

LARRY KING LATINO

Con tantos años de experiencia, la fama no ha sido fácil de llevar, aprendió a disfrutar los momentos dulces y mantenerse firme en los agridulces.

Conocido también como Larry King Latino, sabe que debe dar espacio a las nuevas generaciones, pero ya prepara otras formas para comunicar, como su más reciente libro, que se llamará Reflexiones.

Por Patricia Villanueva

