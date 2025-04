Imelda Garza Tuñón recuerda a Julián Figueroa a dos años de su muerte, la tunden por su mensaje

Este 9 de abril, Imelda Garza Tuñón está de luto tras recordar la muerte de Julián Figueroa. La actriz de 28 años recordó al papá de su hijo con un corto, pero emotivo mensaje en redes sociales. Imelda puso una foto del cantante de regional mexicano y otra donde aparece su mano y la de su hijo juntas. La reacción de los fans no fue la esperada, ya que la tundieron con mensajes.

Imelda se olvidó de todos los problemas que existen a su alrededor para recordar al que fuera el amor de su vida. La cantante publicó un álbum con dos fotos donde recordó a Julián Figueroa con un mensaje corto, pero donde mostraba su tristeza y emociones por recordar los dos años desde que perdió la vida el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

"2 años y extrañándote 09.04.2023. Gracias por seguir ayudándonos, te amamos", expresó Imelda dejando claro que permanece en el corazón de su hijo, Juliancito, y el de ella. En la publicación colocó una paloma blanca al final del mensaje por el que terminaría siendo atacada por sus fans en redes sociales. La gente la tachó de hipócrita.

Imelda recordó a Julián Figueroa a dos años de su muerte (IG: imetunon)

Fans arremeten contra Imelda Garza Tuñón tras recordar a Julián Figueroa en redes

La publicación tiene tan solo una hora de haberse compartido en la cuenta oficial de Imelda Garza Tuñón, pero los comentarios de los fans de la cantante no tardaron en aparecer. Entre los mensajes, una gran cantidad de fans arremetieron contra ella, ya que aseguraban que era una hipócrita. Esta clase de mensajes aparecieron debido a la pelea legal que sostiene con Maribel Guardia. Otros consideran que se si no estuviera la herencia de por medio no haría este tipo de cosas, recordar a quien fuera el amor de su vida.

"Por Dios!! Si ni ya dormían juntos! Tuviste que tocarle la puerta a ver por q no se había despertado! No seas falsa si lo hubieses amado no le faltarías al respeto a la mamá y a tu hijo quienes si fueron sus dos grande amores", "Hay no pero que hipocresía, ¿no te da pena poner una foto de él sabiendo todo lo que has hecho?", "Sabes que si odias a su madre, también lo odias a él" son algunos de los mensajes en contra de Imelda Garza.

Mensajes en contra de Imelda Garza por compartir un mensaje a en el aniversario luctuoso de Julián Figueroa (IG: Imetunon)

Se tiene que mencionar que no todos los mensajes fueron de odio, ya que algunos de los fans aprovecharon para defenderla tras leer esos comentarios donde se aseguraba que Imelda era una hipócrita por recordar a Julián Figueroa a dos años de su muerte. Algunos fans no dudaron en expresar que nadie sabe lo que realmente ocurría en su relación; mientras que otros aclaraban que la pelea por la herencia era para su hijo, no para ella, ya que Juliancito era el verdadero heredero.

"Que te siga cuidando a ti y a tu hijo desde el cielo" "Oigan cálmense, ustedes no saben cómo le afectó la pérdida de Julián a Ime, ¿saben lo que es perder a su esposo, compañero de vida?", "Dios te siga dando fuerzas para que sigas adelante y defendiendo siempre a tu hijo", expresaron los defensores de Imelda Garza en redes sociales.