EIZA GONZÁLEZ niega que ella llame a PAPARAZZIS para que le tomen fotos

La actriz mexicana Eiza González se manifestó molesta ante las personas que han sugerido que colabora con paparazzis para que le tomen fotografías, con su consentimiento. Ante tales acusaciones, no dudó en defenderse.

Recientemente, Eiza apareció en Jimmy Kimmel Live para promocionar su nueva película I Care a Lot. Tras compartir una foto en Instagram de ella llegando al programa, un fan comentó "¿Adivinen quién llamó a los paparazzi?".

Se defiende de acusaciones

Esto llevó a Eiza a intervenir en los comentarios y responder, dejando claro que nunca ha informado a los fotógrafos de su paradero.

"Al leer el sarcasmo de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta", escribió la estrella de Baby Driver. "Nunca en toda mi carrera he llamado o 'avisado' a un paparazzi. Hasta el punto de que animaría a cualquier paparazzi a que se presente y demuestre que lo he hecho si se ha hecho tal cosa. No tengo nada de qué preocuparme. Te animo a que no creas todo lo que lees en los sitios de chismes. Su intención es vender. A toda costa".

Tras esto, González agregó que le gusta "vivir mi vida en privado lo más posible".

Defendió el trabajo de los paparazzis

Sin dudarlo, Eiza amplió la explicación y reconoció la labor de los paparazzis, sin olvidar que lo más importante es dejar claro que no se presta a chismes y valora su trabajo.

"No estoy segura de que lo sepas, pero los paparazzi se ganan la vida con las imágenes. Por eso se estacionan afuera de nuestras casas y nos siguen hasta que tienen una toma. De nuevo. No tengo nada que esconder". Pero no dejaré que tú ni nadie me difamen con algo que fue inventado por un sitio de chismes para victimizar a sus hombres favoritos y dejar como villana a una mujer que ha estado trabajando sin parar desde que era una niña por una narrativa jugosa".

González concluyó: "No necesito ningún hombre o fotos para tener una carrera. He trabajado muy duro para estar donde estoy".

Cabe recordar que Eiza ha sido foco de estos fotógrafos debido a sus relaciones amorosas con varios y reconocidos actores de Hollywood, entre los que se cuentan Timothée Chalamet, Josh Duhamel y Liam Hemsworth, entre otros.

En julio, unas fotografías se volvieron virales porque mostraban a Eiza y Timothée disfrutando juntos de un viaje a la playa en México. Actualmente, Eiza radica en Los Ángeles, California, para estar más cerca de sus proyectos en Hollywood. La ciudad es la meca de los paparazzis.

