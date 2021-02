Fey se atreve a quitarse todo de encima y enseña a vibrar en plenitud: FOTO

Dicen que la belleza del interior se refleja en el exterior y parece que Fey lo sabe, pues en los últimos días la hemos visto con menos ropa y deslumbrando a sus fans con una gran figura. Pero también, enseñando al mundo y a sus seguidores a vibrar en plenitud.

El tema de la edad de la cantante siempre fue una controversia, pues se decía que cuando inicio sus carrera se quitó algunos años, pero ahora a sus 47, no debería tener ningún reparo en decir los años que tiene, pues sin duda es una mujer que ha demostrado que sin importar la edad se puede lucir plena y feliz.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Azúcar Amargo", "Media naranja" y "Barco a Venus" se ha dejado ver en uno de sus mejores momentos, pues luce un cuerpazo que definitivamente debe presumir, así como lo hizo el pasado 14 de febrero cuando se dejó ver con un sensual y atrevido bikini negro y una delicada y vaporosa blusa en color rosa.

Fey enseña a vibrar en plenitud

Este miércoles, la cantante se lució con sus seguidores en Instagram al dejarse ver en una sensual pose mientras luce una blusa negra abierta y se puede ver que debajo lleva un colorido bikini. Desde la playa. según se observa en la fotografía, Fey se ha atrevido a quitarse los miedos y tabús para mostrarse en plenitud.

La publicación de la cantante de 47 años fue muy bien recibida por los más de 1 millón de seguidores que tiene en la red social, alcanzando casi 60 mil "me gusta" y más de 500 comentarios con mensajes como: "Impresionante! No se puede definir mejor. Soy fan de lo preciosa que estás siempre" y "Me encanta como vibras y contagias amor, que feliz me hiciste ayer (y siempre)".

Sin duda Fey sigue cautivando con su belleza, y mientras la cantante anuncia algún proyecto, seguramente la seguiremos viendo vigente en sus redes sociales y demostrando que todavía hay mucha artista para rato.

