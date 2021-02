Gwyneth Paltrow revela que padeció Covid-19 y ahora tiene una de las SECUELAS más GRAVES

Gwyneth Paltrow se contagió del coronavirus COVID-19 a principios de este 2021; desafortunadamente pese a que siempre ha compartido que mantiene un estilo de vida saludable, la actriz ha presentado severas secuelas de la enfermedad que le afectaron hasta el sistema nervioso.

La actriz publicó un texto en su sitio de internet llamado “Goop” para dar a conocer que padeció COVID-19 a principios del año; ahí mismo explicó las secuelas que todavía sufre y cómo las sobrelleva.

“Tuve COVID-19 desde el principio (de 2021) y me dejó algo de fatiga y confusión mental. En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles muy altos de inflamación en mi cuerpo. Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este espacio, el médico de medicina funcional Dr. Will Cole.”

Gwyneth Paltrow señaló en su texto que en el consultorio médico, tras aliviarse de la enfermedad, el doctor le dijo que “el camino hacia la recuperación sería más largo de lo esperado”, después de analizar sus estudios médicos.

La actriz describe que para sobrellevar el constante “espesor mental y fatiga crónica” que padece comenzó a vigilar aún más alimentación e hizo todo lo que estuvo en sus manos para que su regreso a la "normalidad".

“El covid-19 me dejó muy fatigada y muy espesa mentalmente, como si tuviera niebla en mi cerebro. Pero es verdad que empecé a comer muy bien y los síntomas se han ido atenuando con el tiempo. He dejado de consumir alcohol y azúcares y no hay día en el que no haga ejercicio por las mañanas.”