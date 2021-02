Hija de Luis Miguel CONFIESA que se siente sumamente NERVIOSA por esta razón

Michelle Salas estuvo ausente de las redes sociales durante un tiempo, luego de que sufrió un grave accidente mientras disfrutaba de sus vacaciones en Vail, Colorado.

Sin embargo, ahora la hija de Luis Miguel reapareció en redes luego de informar que será sometida a una operación en la rodilla tras el aparatoso accidente.

Fue así que la famosa contó a través de sus Insta Stories que ha seguido todas las indicaciones de los médicos para no agravar la lesión en el ligamento de su rodilla, misma que tardará varios meses en rehabilitarse por completo.

“Con el tema del accidente he estado mentalizándome, tratando de ver el lado positivo. He avanzado bastante bien, he estado un poco más deshinchada, pero eso no quita que me tenga que operar, por lo que he empezado con los ejercicios que tengo que hacer para prepararme. La próxima semana tengo dos citas con dos doctores diferentes para decidir cuál quiero que me opere y los mantendré informados”, dijo la modelo a través de sus historias de Instagram.