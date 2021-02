Arath de la Torre DESCARTA la posibilidad de una RECONCILIACIÓN con su hermano Ulises, ¿te acuerdas él? | FOTO

A través de su trayectoria, Arath de la Torre se ha mantenido como una de las figuras públicas más queridas del espectáculo en México. Sin embargo, el actor también se ha visto en medio de la polémica por sus declaraciones. Ahora se han corrido todo tipo de rumores acerca de su relación con su hermano, Ulises, con quien se dice no mantiene una buena relación.

Durante une entrevista con Yordi Rosado, Arath de la Torre habló acerca de su hermano, al que definió como complicado. Incluso señaló que tiene mucho de no verlo pues son completamente diferentes. A pesar de que se mostró abierto a tocar el tema, no dio a conocer el motivo de su distanciamiento. Algo que tampoco Ulises ha querido abordar.

"Somos como el agua y aceite. Lo respeto mucho, lo quiero mucho, es mi hermano y me duele no tener una buena relación con él, pero tengo mucho tiempo sin saber de él. No nos hemos visto ni en las Navidades", aseveró el multifacético actor durante esta entrevista en la que se le pudo ver con los sentimientos a flor de piel.

Lejos, una reconciliación

Diversas fuentes cercanas al programa 'Hoy', en donde Arath es uno de los conductores, la actual productora Andrea Rodríguez tuvo la idea de que el tea principal del Día del Amor y Amistad sea la reconciliación entre los hermanos. Pero con lo que no cuentan es que quizá sea el mismo Arath de la Torre el que se niegue a que esto suceda.

Ulises de la Torre también forma parte del mundo del espectáculo, pues lo hemos visto participar en telenovelas, programas de variedades y entretenimiento. Incluso, ha compartido créditos con actores como Raúl Araiza o Ninel Conde. Mantiene un matrimonio con Angelique Montalvo, actriz y conductora. Los dos son muy activos en redes sociales en donde dejan ver sus actividades como pareja al lado de sus hijos.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevó a estos dos elementos de la farándula mexicana a dejarse de hablar y mantener una distancia que parece no tener fin en un futuro muy cercano. De seguro no recordabas al hermano de Arath, ¿o sí?

Con información de Fama.

RCB