¡Siguen ladrando los perros! Así fue la presunta TRAICIÓN que acabó con la VIDA de Valentín Elizalde

Hace 42 años nació el "Gallo de Oro", Valentín Elizalde quién cultivo éxitos dentro de la música regional mexicana como "Vete ya" o "Lobo domesticado".

Sin embargo su vida terminó aquel sábado 25 de noviembre de 2006 cuando fue acribillado cuando circulaba en su camioneta después de una presentación en un palenque de Reynosa.

Los noticieros inmediatamente esparcieron la triste noticia de que "El Vale" había muerto, incluso se filtró un video en el que mostraban el cuerpo del cantante tendido sobre una fría mesa en la morgue.

Nuevos datos

A mediados del 2020 Fausto "Tano" Elizalde, primo de Valentín, se volvió tendencia en redes sociales ya que miles de seguidores lo acusaron de traidor, cual vil Judas, por haber "entregado" al Gallo de Oro, luego de que su ahora ex esposa, mencionará ciertos detalles que levantaron sospechas sobre aquel terrible atentado que terminó con la vida del famoso cantante.

Sobre la muerte del cantante se especularon miles de teorías causantes de su cruel asesinato: líos de faldas y vínculos con el crimen organizado y drogas.

Sin embargo, en una entrevista a medio nacional, Marisol Castro hizo ciertas declaraciones que apuntan una terrible traición por dinero.

“Pues ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso".

Ataque

A bordo de una camioneta negra tipo Suburban, se encontraban cuatro personas, su representante, Mario Mendoza Grajeda, Fausto "Tano Elizalde", Reynando Ballesteros, el chofer y el cantante, de los cuales únicamente sobrevivió Fausto.

Según sus propias declaraciones, él salió huyendo del lugar sobre un taxi que casualmente pasaba por la zona, además aseguró que Mendoza pudo ser el responsable de aquel ataque debido a que él fue quién organizó las fechas de los próximos eventos. Foto: Especial

“Ahora que pasa el tiempo, pues por los hermanos de Vale me vengo a enterar que fue él, el que agarró esa fecha y su nerviosismo, pues no lo entiendo” declaró Marisol muy desconcertada.

Según estás declaraciones de Castro “Ellos se iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa y Vale no quería ir, eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo ‘mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso’ y por eso fue”.

Pese a todas las teorías y rumores, nunca se pudo esclarecer el crimen.

