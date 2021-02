Jessica Coch e Israel Gutiérrez se separan definitivamente por ESTA razón, revela Alex Kaffie: VIDEO

Este lunes el especialista en farándula, Alex Kaffie, conocido por su característica forma de criticar el espectáculo, reveló que la actriz Jessica Coch y el integrante del grupo "La Leyenda", Israel Gutiérrez, se separaron de forma definitiva luego de siete años de relación; además, contó en exclusiva las razones que los llevaron a tomar esta difícil decisión.

La ahora expareja era conocida por sus constantes rompimientos y peleas que generalmente duraban un par de días o semanas. La distancia siempre fue un problema con el que tuvieron que lidiar, puesto que Coch vive en Ciudad de México y Gutiérrez vive en Monterrey. Nunca quisieron irse a vivir juntos, ya que cada uno estaba enfocado en su carrera artística.

View this post on Instagram

Sin embargo, en esta ocasión la distancia y la pandemia no fueron una buena combinación. Durante la sección "La bomba de Kaffie" del matutino "Aquí contigo", el periodista confirmó que esta fue la razón principal por la que dieron fin al vínculo.

"No hay una gran distancia entre Ciudad de México y Monterrey, pero todo se ha hecho muy difícil con esta pandemia (...) Desafortunadamente el amor no es que se acabe, pero sí la lejanía. Ella ya no pudo viajar a Monterrey; se la pasaba yendo por temporadas, algunas cortas y otras más largas, pero el romance se acabó", explicó.