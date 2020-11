Ingrid Coronado resultó ser amante de lo ajeno y esta es la historia: Alex Kaffie

Esta mañana el especialista en farándula, Alex kaffie, reveló que la conductora mexicana Ingrid Coronado es una "amante de lo ajeno". Esto luego de que algunos abogados fueron a buscarla el miércoles pasado mientras se encontraba en las instalaciones de MVS grabando su nuevo programa "Conectadas".

La razón por la cual fueron a buscarla ese día se debe a que el nombre con el que Ingrid Coronado y Tamara Vargas nombraron a su programa, ya está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI), por lo que les anunciaron que deberán buscar otra forma de llamarlo.

Esto sorprendió a ambas conductoras, quienes no tenían idea. Sin embargo, Alex Kaffie opina que en realidad esta confusión ni siquiera es culpa de ellas, si no que MVS tuvo que haber verificado que no hubiera registros previos de marcas con ese nombre.

Mientras tanto, según anunciaron, se titulará "Ingrid y Tamara". A pesar de este amargo trago y confusión, las conductoras dicen sentirse muy contentas porque han descubierto que tienen más afinidades de las que creían.

¿De qué trata "Ingrid y Tamara"?

Durante el programa, el cual tiene una duración de dos horas, tienen la participación de diversos expertos con los que tocan una amplia gama de temas de interés actual como: sexualidad, tecnología, psicología, finanzas, entretenimiento, nutrición y espiritualidad, entre otros.

