"Ni aunque me paguen un buen billete": Alex Lora se lanza contra Nicolás Maduro y asegura que nunca tocaría para él

Alex Lora, uno de los cantantes más populares del rock mexicano, rompió el silencio y compartió su opinión sobre las celebridades a las que presuntamente han vinculado con grupos del crimen organizado.

El intérprete de "Chavo de Onda" ofreció una teoría sobre el mundo del espectáculo y el narco, además también habló sobre el caso de Pablo Montero y su visita al presidente venezolano Nicolás Maduro.

El líder de "El Tri" comenzó la entrevista con los medios de comunicación diciendo que en algunos conciertos, a los mismos artistas les avisan quienes quieren conocerlos.

En tocadas me dicen, fíjate que van a venir estos maestros de tal banda que te quieren conocer y tomarse una foto contigo y yo les digo sin problema que pasen, les firmo lo que quieran y nos tomamos fotos

El cantante aseguró que los artistas van a tal presentación porque los contratan y "no sabes si el que te contrata es periodista, político o vicioso".

Vas, tocas, haces tu número y eso no te involucra con las tranzas que tengan esos personajes

Respecto al libro de Anabel Hernández, donde se menciona que varios artistas presuntamente tuvieron nexos con el crimen organizado, Lora declaró lo siguiente

En este caso yo creo que a las personas a las que se ha mencionado, que se aferren a querer demostrar que no, mientras más te aferres, más demuestras tu pendejez

El rockero dijo que las personas que niegan sus presuntos nexos más se meten en polémica. "Mejor que digan 'Si era mi valedor y que pedo, si un día toque pero pues estaban pedos ahí, y ya no supe ni que.

Sobre Pablo Montero y Nicolás Maduro, Lora no se quedó callado y señaló que tuvieron que existir diversos intereses.

"Yo creo que hubo algún interés sentimental para que eso se diera, no solamente fue porque era su valedor", dijo.

Si a mi me dicen ve a cantar a determinado personaje como ese (Nicolas Maduro) y te vamos a dar billete perdón pero yo no voy, yo ni estoy de acuerdo con ese wey, aunque me pague