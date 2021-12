BTS: Suga rendirá homenaje a Juice Wrld en nuevo álbum

¡Suga lanzará una nueva canción! El integrante de BTS fue elegido como uno de los tantos artistas que participarán en el álbum póstumo de Juice Wrld. El rapero falleció a los 21 años, por lo que cantantes como Eminem, Justin Bieber y el idol coreano unirán sus voces.

Este sería el primer proyecto en la escena internacional para Suga, aunque ya colaboró en una canción con Halsey. Sin embargo, su talento y fama a niel mundial lo han posicionado como uno de los raperos con mayor referencia, ya que también es un gran productor musical.

Juice Wrld murió el 8 de diciembre de 2019, aparentemente por un paro cardíaco tras sufrir una sobredosis accidental. Era considerado como una joven promesa del rap y para recordar su legado, se lanzará un nuevo álbum póstumo con Suga incluido en una colaboración.

Suga lanzará una nueva canción como homenaje a Juice Wrld

A través de las redes sociales de Juice Wrld, se anunció el lanzamiento de "Fighting Demons", el segundo álbum homenaje del rapero. La noticia sorprendió a las fans de BTS, pues Suga fue anunciado como uno de los artistas que colaboraron en las canciones.

El rapero K-Pop cantará "Girl Of My Dreams", aún no se sabe si cantará en español o coreano. El disco se estrenará este viernes 10 de diciembre. Eminem, Justin Bieber, Trippie Redd, entre otras figuras de la escena, también se unieron. Una de las primeras pistas, fue que el productor del álbum asistió al concierto de BTS en Los Ángeles.

Tras el anuncio, ARMY celebró en redes sociales, pues aseguran que es un gran paso en la carrera de Suga, ya que es considerado dentro de la escena del rap internacional, algo nunca antes visto. Las fans esperan que rompa nuevos récords en solitario con la canción y se posicione en lo alto de los charts y plataformas musicales.

Te puede interesar: BTS: Jimin es víctima de acoso por parte de Oli London, ARMY explota con estos mensajes