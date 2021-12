Masacre en Texas: Todo lo que debes saber de la esperada y ATERRADORA secuela de Netflix

Con el exitoso estreno de diversas secuelas de películas de terror como "Halloween", "Chucky", "Scream" o "Viernes 13", Netflix no se quiso quedar atrás y ya prepara una especie de secuela del clásico de terror "Masacre en Texas", cuyo estreno ya estaría muy próximo a ver la luz, para satisfacción de los fanáticos del género.

Fue hace casi 50 años, en 1974 cuando se estrenó la primera versión de "La masacre de Texas", la cual atrajo la atención del público estadounidense de forma inmediata gracias a que al inicio, la película contaba con una especie de introducción a la historia que daba la idea al espectador de que estaba viendo una versión basada en una historia real.

En este intro se hacía mención que la trama se basó material recuperado de la escena del crimen, aquel sangriento y aterrador escenario que "Leatherface" había dejado sin querer como huellas de sus múltiples asesinatos, aunque, se aclaraba, que el responsable nunca fue encontrado, lo que encendió aún más los ánimos y la polémica entre los miles de espectadores que no daban crédito al material que veían.

"Masacre en Texas" definió el cine de terror

El estreno de la primera versión se convirtió en un parteaguas para las posteriores películas de terror que seguirían, entre ellas la saga de "Halloween", "Viernes 13" y "Pesadilla en la Calle del Infierno", solo por mencionar algunas. De esta manera, "Masacre en Texas" se convirtió en una película de culto para los fans de este género y no solo eso, el film definió el estilo del terror durante toda aquella década.

Pasaron los años y siguieron nuevas versiones que intentaron rescatar del olvido a este clásico del género, además que perseguían cautivar a un sector de la población mucho más joven y el que quizá nunca había escuchado hablar de esta icónica película. Fue así que pudimos ver el nuevo remake con Jessica Biel, el cual dejaba ver a "Leatherface" como uno de los villanos más brutales, sangrientos y perturbadores de la historia del cine, no obstante, se alejó demasiado de las características del film original.

Es por eso que ahora, y tras casi 50 años del estreno de la primera película, Netflix decidió apostar a recuperar la historia y traer de regreso al asesino serial a los espectadores juveniles, en un contexto en el que la plataforma streamming continúa arrasando como líder de audiencias. Al igual como ya lo hizo con "Halloween", Netflix llevará en esta nueva historia a la única sobreviviente de la masacre ante "Leatherface", el asesino de sus amigos.

¿Cuándo será el estreno de "La masacre de Texas"?

Por lo que ahora es el turno del aterrador e insensible protagonista de demostrar qué puede hacer contra una nueva generación de víctimas adolescentes; "La masacre de Texas" llegará vía streaming en esta nueva versión el 18 de febrero de 2022, en lo que ya es considerada como una excelente película original, dirigida por David Blue Garcia.

En la primera versión, el espectador pudo seguir a un grupo de amigos que se pierden en una aislada y siniestra carretera rural en el inmenso estado de Texas, en donde se encontrarán con una extraña familia que tras un accidente, en lugar de ayudarlos, los conducirá a convertirse en víctimas de un despiadado asesino serial que gusta de portar la piel de sus víctimas sobre su rostro, a modo de máscara, y comenzará a masacrarlos uno por uno con una sierra eléctrica, sin embargo, solo uno sobrevivirá.

¿De qué trata la nueva versión?

Para esta secuela, Netflix traerá de vuelta a "Leatherface", el asesino de la sierra eléctrica, y lo llevará a reencontrarse con Sally Hardesty, la única sobreviviente de la masacre que realizó en Texas tiempo atrás, en donde la joven logró escapar casi de forma milagrosa, dejando atrás a sus amigos, quienes fueron asesinados brutalmente. Ahora Sally se encuentra traumatizada pero tendrá la oportunidad de vengarse de "Leatherface" y poder detenerlo de una vez por todas.

David Blue Garcia ya dio a conocer el primer tráiler de la nueva película, en el cual no se aprecia gran avance de lo que veremos, pero sin duda hay nuevos personajes que encontrarán al villano en su propio viaje por carretera. El film será dirigido por David Blue Garcia y cuenta con un guion de Chris Thomas Devlin.

Como parte del reparto podremos ver a Elsie Fisher (Castle Rock), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Moe Dunford (The Dig), Alice Krige (Star Trek), Jacob Latimore (The Maze Runner), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (The Laundromat), Sam Douglas (Snatch), William Hope (Dark Shadows), y Jolyon Coy (War & Peace).

SIGUE LEYENDO:

¡No te defraudarán! 3 películas en Netflix que rompieron récord de taquilla

La película más vista en México que te hará pensar en los secretos familiares |TRÁILER

BTS: Dramas recomendados por los integrantes que te harán llorar sin parar