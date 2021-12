Luis Ángel “El Flaco” felicita a Grupo Firme y a Maluma por éxito de “Cada Quien”

Este pasado 7 de diciembre, Grupo Firme y Maluma estrenaron el tema y el video de “Cada quien” un corrido de la autoría de varios compositores como Horacio Palencia, Eduin Caz y el propio “Pretty Boy” colaboró para la letra de esta gran canción que promete ser el éxito de estas fiestas navideñas.

El estreno de “Cada quien” rebasó las propias expectativas de los intérpretes pues en las primeras 11 horas de su estreno lograron más de 2.7 millones de reproducciones.

Entre esos millones de personas que vieron el video durante sus primeras horas de haberse publicado fue el gran amigo de Eduin Caz, Luis Ángel Franco conocido en el medio musical como “El Flaco”.

El Flaco, los felicita

Entre los miles de comentarios que ya tiene el video de “Cada quien”, se puede leer uno en especial y que llamó la atención de los fanáticos de la música mexicana en general.

Se trata del comentario de Luis Ángel Franco, “El Flaco”, quien no dudó en externar lo feliz que se encuentra al ver el éxito de sus grandes amigos de Grupo Firme con quienes tiene una gran relación y con quienes ha grabado un tema que también se convirtió en uno de los favoritos del público.

En este mismo comentario, “El flaco” agradeció tanto a Maluma como a Grupo Firme por respetar el género que representa con orgullo y pasión, pues asegura que “Cada quién” es un tema que muchos estaban esperando.

El Flaco, siempre los apoyó

Hace poco, el ex vocalista de la Banda Los Recoditos compartió un video en sus redes sociales en donde su amigo Eduin Caz relató que antes de contar con la fama y el éxito que ahora goza Grupo Firme, uno de los cantantes famosos que siempre los apoyó fue nada más y nada menos que “El Flaco”.

Y es que Eduin Caz contó en aquel video que “El Flaco” compartía los videos de Grupo Firme en sus redes sociales sin importar que no fueran reconocidos y aunque en la primera oportunidad que tenían de grabar una colaboración con un artista querían que fuera con el ex vocalista de Recoditos, esto no pudo ser.

Pues de acuerdo con Eduin Caz, El Flaco estaba arreglando algunas situaciones, por lo que no pudo ser el primer famoso con el que grabaran un tema, sin embargo, lograron cantar algo con él y fue el segundo dueto de su carrera.

