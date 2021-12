Valentina de la Cuesta se desmarca de su papá Sergio Andrade... pero aprovecha su fama

La joven Valentina de la Cuesta, influencer, cantante e hija del polémico Sergio Andrade y de Karla de la Cuesta, aseguró que su carrera como cantante es prioridad, además de la creación de contenido para poder evolucionar y seguir creciendo.

De la Cuesta trae bajo el brazo el sencillo “Espectro nebular” y dijo sentirse muy bien y agradecida con lo que está sucediendo en su vida a los 22 años, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en "De primera mano".

“Este año me siento muy bien y muy agradecida…y a veces pienso que eso que me imaginaba está pasando y me asusta, pero al mismo tiempo me hace ver para adelante”, indicó la joven cantante.