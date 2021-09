Gloria Trevi asegura que Sergio Andrade no pagó suficientes años en prisión por el daño que hizo | VIDEO

Mientra se encuentra en España, Gloria Trevi sigue alistando los detalles que incluirá en su serie biográfica, esto mientras también se encuentra realizando la grabación de su próximo álbum musical

En el país del viejo continente, Gloria Trevi habló del proyecto que actualmente ha entrado en controversia desde ya hace muchos años, tras darse a conocer que no incluiría a Sergio Andrade.

Fue así que, durante la entrevista para el programa Primer Impacto, explicó que será algo desde el amor de inicio a fin en su historia biográfica.

“Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio, desde la niña que soñó con ser artista, y que, por amor a la música, al arte me aventé a las calles al ruedo, a luchar y a tocar las puertas, alcanzar mis sueños, también como ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió”, dijo Trevi.