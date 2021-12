Tras brillar en VLA y Hoy, querido conductor se retiraría de la televisión por falta de oportunidades

Los seguidores del mundo del espectáculo quedaron en shock después de que uno de los conductores más queridos de Venga La Alegría y del programa Hoy anunciara la posibilidad de retirarse de los matutinos, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar.

A lo largo de varios años, las transmisiones de TV Azteca y Televisa han competido por los niveles de audiencia teniendo a los mejores conductores en su elenco. Incluso algunos de ellos han tenido la oportunidad de destacar en ambas televisoras.

Fue precisamente uno de ellos el que sorprendió a todos sus seguidores al dejar abierta la posibilidad de no volver a colaborar en la pantalla chica a pesar de ser considerado uno de los conductores más famosos en la actualidad.

Durante una dinámica con sus seguidores en redes sociales, Mauricio Mancera, exconductor de Venga La Alegría, sorprendió a todos al decir que posiblemente ya se retiró de la pantalla chica y no se había dado cuenta.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de regresar a la pantalla chica, el querido y famoso conductor fue contundente al detallar que tiene que llegar una oferta que le "apasiona" de lo contrario posiblemente ya se retiró de la industria.

"No sé, cuando vuelva a haber una oferta que me apasione. En una de esas ya me retiré", sentenció el conductor.