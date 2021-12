¿Es cierto que BAD BUNNY se presentará en el Foro Sol de México en 2022?

Con su gira “El último tour del mundo 2022”, Bad Bunny se consolidará como uno de los mejores reggaetoneros de habla hispana. No hay artista que no quiera colaborar con él, ni programa de entretenimiento que no desee tener al cantante en vivo.

Recientemente Bad Bunny se estrenó como actor en la tercera y última temporada de Narcos Méxicos, interpretando al narcojunior Kitty Páez.

El intérprete de “Otra Noche en Miami” recorrerá Estados Unidos, Canadá y algunas ciudades de Latinoamérica. Se espera que Bad Bunny ofrezca más de 30 conciertos a partir del mes de febrero de 2022 en Denver Colorado. Los boletos salieron a la venta en abril de 2021 y se agotaron en un fin de semana, lo que le significó un récord para el artista. Todos quieren ver a Bad Bunny. No por nada es uno de los artistas más escuchados de Spotify en 2021 a nivel mundial.

Hace menos de una semana, el cantante ofreció un concierto en Puerto Rico, del que resultaron más de dos mil contagios de Covid-19 según las autoridades sanitarias del país. Era de esperarse que el regreso a los conciertos durante la pandemia, traería riesgos entre los asistentes.

¿Bad Bunny estará en México en 2022?

La supuesta noticia de que Bad Bunny estará en nuestro país en abril de 2022, se viralizó en redes sociales. Sin embargo, esto no está confirmado, pues en el sitio oficial del “Último Tour del Mundo”, México no está incluido en la lista de ciudades que el “Conejo Malo” visitará.

Según el sitio oficial de Ticketmaster, Bad Bunny ofrecerá conciertos en las ciudades estadounidenses de El Paso, Dallas, Inglewood, Portland, Seattle, Washington y Miami.

"El Último Tour del Mundo" comienza el 9 de febrero de 2022

Los fans mexicanos de Bad Bunny se quedarán con las ganas de corear “Dákiti” y “Yonaguni” al menos durante la primera mitad de 2022.

Bad Bunny durante uno de sus conciertos en 2021

