"Antes de morir hablé con Dios": Kalimba revela cómo se acercó a Dios al casi ahogarse en el mar | VIDEO

Kalimba reveló en una entrevista con Roberto Martínez para su podcast Creativo la vez que casi muere ahogado en el mar de Puerto Escondido, Oaxaca. Sin embargo, lo trascendente de la charla fue que aseguró que ese momento le cambió la vida, pues fue cuando decidió darle una oportunidad a Dios y desde entonces cree en él.

"Mi papá era ateo. Antes de morir, yo le dije Dios... cuando ya me estaba ahogando, ya había tragado mucha agua, ya me estaba desmayando... le dije: Dios, yo no sé si debí creer en ti", señaló el cantante.

El accidente ocurrió cuando Kalimba tenía 16 años y estaba aprendiendo a sorfear. "Mi hermana se metió al mar, no sabe nadar bien y entonces el mar en el área de sorfeo en Puerto Escondido es muy picado, ella no debió meterse ahí, se metió, se estaba ahogando, fuimos por ella su novio y yo y justo cuando yo iba a agarrarla codeó en la desesperación, me pegó en la cara y tragué agua, caí en un remolino y el mar me aventó como un kilómetro a la derecha".

En ese momento, cuando estaba a punto de ahogarse después de tragar agua, afirma que sintió miedo y después vio todo negro y se sintió como en una habitación donde sintió paz.

"Vi absolutamente negro y me sentí en un cuarto con una presencia de alguien frente a mí que no dijo nada, sólo me hizo sentir mucha paz, no dijo nada, nada, sólo estuvo ahí y fue seguridad", afirmó.

"Le dije a Dios, si no creí en ti por ignorancia, te pido una disculpa, no creía en ti porque nadie me educó a creer en ti, pero al final no sé si existes o no. Que curioso que antes de morir lo primero que sentí fue miedo, qué tal si tomé la decisión equivocada, qué tal si yo decidí no creer en algo que sí existe.

"Pues no me ahogué y al poco tiempo empecé a platicar con él. Antes de esa experiencia yo creía que existía, aunque mi papá no me dejaba, yo creía que existía por mi voz y mi estatura. Hijo de un filósofo, me enseñé a cuestionar todo", aseguró el cantante.

Tras su accidente comenzó a leer la biblia

"Empecé a leer la biblia y empecé a hacer la dieta. Empecé a seguir una dieta, empecé a leer qué es lo que Dios decía y empecé a ponerlo a prueba, a ver si era cierto y a ver si era cierto que haciendo lo que decía tenía el resultado que decía. No falló en una sola y hasta el día de hoy no lo ha hecho", aseguró Kalimba.

"Decidí que si todo lo comprobable me lo pudo demostrar, yo le voy a creer en lo que no me puede demostrar, hoy. Es una decisión de fe", agregó el cantante y afirmó que Dios ha estado en todos sus momentos más difíciles, como la ocasión que fue detenido en Chetumal acusado de abusar de una menor de edad.

"No me ahogué, pero tampoco dije le prometí a Diosito que si no me ahogaba iba a creer en él, no. Cuando no me ahogué, pensé, por alguna razón resonaste en mi cabeza cuando creí que me iba a morir, pues te voy a dar la oportunidad de ver si sí existes", afirmó.

