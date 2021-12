Rommel Pacheco presume foto con Kunno, ¿qué platicó con el influencer?

A través de sus redes sociales, el diputado Rommel Pacheco presumió una fotografía en la que sale junto con su esposa Lylo Fa y el influencer Kunno. El momento lo compartió en sus historias de Instagram, junto con la frase "Con TikTokers". Esto haciendo referencia a que su esposa también es una importante TikToker en temas de nutrición y bienestar.

Luego de poner la fotografía en las historias de Instagram, Rommel Pacheco interactuó con sus seguidores y platicó sobre su experiencia en la entrega de premios. Además de Kunno, en la instantánea aparece su esposa Lylo Fa.

Aunque hay que mencionar que Kunno no ha hecho algún comentario al respecto, esto porque no fue una buena noche para él. El ex ¿Quién es la máscara? esperaba ganar el premio a Revelación del año, pero no lo recibió y salió muy desilusionado por ello.

Rommel Pacheco presumió la fotografía con Kunno

Pacheco se mostró contento de conocer a Kunno

A pesar de repostear la fotografía, Kunno no hizo ningún comentario al respecto del encuentro con el matrimonio de Rommel y Lylo. Pero el ex clavadista olímpico se mostró muy feliz por haberlo conocido.

En la entrega de premios, Rommel y Lylo pudieron conocer a Kunno y compartir aunque sea unos minutos con él. En sólo unos minutos, la fotografía de Rommel Pacheco recibió miles de likes y también comentarios de los seguidores del legislador y el TikToker.

Kunno fue una de las grandes revelaciones en el año 2021

