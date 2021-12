Beto Cuevas buscó amor en una app de citas y terminó GOLPEADO: VIDEO

El cantante chileno, Beto Cuevas, es uno de los solteros más cotizados en el mundo del espectáculo y todo parece indicar que no tiene prisa por dejar su soltería pues confesó que no ha tenido buena suerte en la búsqueda de su media naranja ya que en su intento de buscar el amor a través de una app de citas terminó golpeado, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de este desafortunado episodio en la vida romántica del ex líder de La Ley.

Fue durante una entrevista para el programa “Ventaneando” donde Beto Cuevas, quien hace unos meses fue relacionado con Paola Rojas, confesó que sí ha intentado dejar la soltería y para ello utilizó una app de citas, detalló que emprendió su búsqueda en territorio estadounidense ya que en ese país no era tan conocido. Posteriormente, una vez que el cantante hizo “match” con una mujer, decidieron concretar una cita y fue ahí donde todo de salió de control pues luego de unos momentos de romanticismo el intérprete de “Háblame” recibió una fuerte cachetada sin motivo alguno.

Beto Cuevas no le ha cerrado las puertas al amor. Foto: IG: iambetocuevas

“Decidí probarlo porque estaba soltero, pero no me gustó, tuve una experiencia que no fue muy linda (…) una experiencia un poco extraña donde después de darnos unos besitos me pegó una cachetada y me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados, entonces ahí no me gustó”, señaló el cantante.

Tras haber recibido el golpe, Beto Cuevas señaló que no respondió a la agresión pues sería incapaz de golpear a una mujer y decidió dejar el asunto por la paz dando por finalizada la cita.

“Yo jamás le levantaría la mano y le pegaría a una mujer, pero tampoco considero que una mujer tenga derecho a pegarle a un hombre, entonces la invite a que se fuera y se fue y nunca más supe de ella”, confesó.

¿Querían ponerle una trampa?

Para finalizar, el cantante chileno señaló que nunca supo cuál era la verdadera intención de la mujer que lo cacheteó, sin embargo, planteó la posibilidad que todo pudo haberse tratado de una trampa ya que piensa que la mujer lo golpeó para hacerlo reaccionar de manera violenta y de esa manera poder denunciarlo o extorsionarlo.

“No sé si lo que quería era jugar un juego con un poquito de sazón y de violencia, a lo mejor quería que me enojara para que le hiciera lo mismo y demandarme después, no lo sé, solamente podemos especular, a mí no me gusta la violencia para nada, por eso no me pareció excitante la cachetada y menos si ves una luz azul, se siente gacho” finalizó Beto Cuevas.

