Netflix: Maggie Gyllenhaal debuta como directora en 'La hija oscura'

Tras ganar reconocimiento en la industria cinematográfica por su interpretación en la cinta ''La maestra de kínder'', Maggie Gyllenhaal da el salto a la dirección en el drama “La hija oscura”.

La actriz concibió una fascinación por la escritora italiana Elena Ferrante, uno de los mitos de la literatura contemporánea y es que nadie sabe quién es la autora en verdad, un seudónimo detrás del fenómeno de ventas de la ahora llamada saga de libros Novelas napolitanas.

“Es una autora quien va directo a la verdad. Es como estar platicando con niños, no hay manera de escuchar alguna mentira, ya que como sociedad hemos creado una especie de código de silencio para no referirnos a asuntos que nos incomodan. Ferrante simplemente rompió las reglas, su mirada exclusivamente femenina respecto a cuestiones que nos atañen a todos se convirtieron en opiniones a discutir ; recuerdo haber soltado de mis manos una novela al estarla leyendo simplemente por la impresión que me causaron sus diálogos” compartió en exclusiva Maggie Gyllenhaal al explicar porqué Ferrante se ha convertido en una de las escritoras más representativas de esta era .

“La hija oscura” es la adaptación que la actriz hace del libro cuyo título original es “La hija perdida” (volumen número cuatro de la saga “Dos Amigas”) y cuyo argumento se convierte en una anécdota independiente e intrigante, en la cual Gyllenhaal eligió a la ganadora del Oscar Oliva Colman como su protagonista.

“Siempre platicamos entre nosotros sobre el privilegio de ser dirigidos por un actor, en particular por alguien de quien siempre has sido fan y por eso me fascina la manera en la que Maggie ha llevado su carrera. Es curioso porque como intérprete en una circunstancia como esta siempre tienes la sensación de que tu director ya hizo ese trabajo en otro momento y por eso jamás te pediría algo que ellos no hicieran anteriormente en un set”, aseguró Olivia Colman, quien da vida a una mujer llamada “Leda”, quien llega a un balneario en Grecia con la intención de pasar unas vacaciones, pero una serie de eventos inesperados transforman ese tiempo de descanso en una temporada que revelará una serie de secretos.