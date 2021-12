Justin Bieber: ¿Cuál es la rara enfermedad que padece el cantante?

El cantante Justin Bieber reveló en enero de 2020 que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme. "Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", compartió en redes sociales.

Es una enfermedad que se transmite por la picadura de una garrapata. El canadiense refirió que se sometió a un tratamiento que le ayudó a mejorar su estado de salud y dio más detalles al respecto en su documental Justin Bieber: Seasons.

(Foto: Instagram @justinbieber)

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

De acuerdo con el portal Medline Plus, es una enfermedad bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada, usualmente se trata de garrapatas de patas negras o garrapata de venado.

Los primeros síntomas de la enfermedad son sarpullido, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados y fatiga, los cuales se presentan entre 3 y 30 días posteriores a que la persona fue infectada. Cuando el Lyme no es tratado a tiempo, puede generar afectaciones en articulaciones, corazón y sistema nervioso.

Se describe en el mismo portal que la garrapata se puede adherirse en cualquier parte del cuerpo, en ocasiones se puede encontrar en áreas como la ingle, axila o el cuero cabelludo. Debe permanecer durante 36 a 48 horas para poder transmitir la bacteria.

Las personas que pueden estar expuestas son las que pasan mucho tiempo en áreas boscosas y/o cubiertas de hierba. El mayor riesgo se corre en el periodo de verano o principios del otoño, se mantienen más activas cuando hace más calor.

La enfermedad suele ser diagnosticada por los síntomas que se presentan, por la probabilidad de que la personas pudo estar expuesta o por una prueba de laboratorio que se realice.

SIGUE LEYENDO:

La esposa de Justin Bieber eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Grammy 2022: Esta es la lista con TODOS los nominados a los premios; ¿quién tiene más?

De blanco y sin pupilentes: Marilyn Manson se une a la secta cristiana de Kanye West y Justin Bieber