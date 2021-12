¿Cuántos años tiene CYNTHIA RODRÍGUEZ? Edad, estatura y datos de la conductora de VLA

Durante la última semana de diciembre, Cynthia Rodríguez ha sido noticia debido a que manifestó públicamente su deseo de convertirse en madre. El conmovedor momento en el que la conductora le pide a Santa Claus que le traiga un bebé en 2022, se ha convertido en uno de los videos más vistos de Venga la Alegría. La emoción de Cynthia conmovió al internet y los usuarios de redes sociales le mandaron mensajes de apoyo tras su declaración.

Cynthia Rodríguez le pide un bebé a Santa Claus

Cynthia Rodríguez es originaria de Coahuila; la conductora empezó su carrera siendo parte del reality show de canto La Academia en 2005 a la edad de 21 años. Aunque no estuvo entre los ganadores, sí fue de las preferidas dentro del programa, gracias a su sencillez y talento. Fue así como comenzó a ganar fama poco a poco. Su dueto con su exnovio José Luis la empezaría a consolidar como una de las favoritas del público. Su interpretación de “Si no estás conmigo”, canción de la ya clásica telenovela de Azteca “Amor en Custodia”, fue una de las más escuchadas en la radio en México entre 2005 y 2006. El video del dueto tiene más de 7 millones de vistas en YouTube, y de hecho, se reencontraron 13 años después para interpretar de nuevo la canción que los lanzó a la fama.

A partir del 2006, Cynthia participó en telenovelas, programas unitarios de Azteca, y tuvo algunas presentaciones con sus ex compañeros de La Academia. También lanzó “Soy”, su primer disco como solista, aunque no tuvo mucho éxito. Pero esto no impidió que la exacadémica continuara su carrera en el mundo del espectáculo. Poco a poco se fue haciendo de un lugar en la conducción, y hasta le tocó presentar algunos segmentos en las ediciones posteriores de La Academia.

Hoy en día, junto a Laura G. Kristal Silva y Anette Cuburu forma parte del equipo de presentadoras femeninas del matutino de Azteca, Venga la Alegría.

¿Cuál es la edad de Cynthia Rodríguez?

Cynthia nació el 8 de mayo de 1984 en Monclova, Coahuila. Actualmente tiene 37 años, mide 1.71 m y es una de las conductoras más guapas de la televisión mexicana. Aficionada al ejercicio y a la buena alimentación, la novia de Carlos Rivera tiene una figura envidiable y no hay día en que sus outfits no marquen tendencia. Además, constantemente publica TikToks en los que se deja ver de forma sensual, bailando en el foro de Venga la Alegría. Cynthia Rodríguez ha demostrado que no se necesitan escándalos para estar vigentes dentro del entretenimiento en México. Su carrera es una de las más pulcras del espectáculo, y por eso la conductora se ha ganado un lugar entre los favoritos del público mexicano.

