Querida conductora de VLA rompe en LLANTO por dura situación familiar; así sucedió

Gaby Ramírez, actual conductora de Venga la alegría, se volvió tendencia en las redes sociales luego de que en la emisión de hoy, 25 de diciembre, rompió en llanto luego de agradecerle a la producción un detalle que tuvieron con ella, pues le mostraron clips y audios de su familia, a la cual no la ve desde hace meses por la complicada situación por el Covid-19.

Gaby, de 31 años y ex del futbolista Alan Pulido, no pudo contener las lágrimas y aseguró que su familia lo es todo para ella, por lo que la extraña muchísimo. Sus compañeras aseguraron que Gaby no llora con cualquier cosa, porque es una mujer fuerte, por lo que su reacción era sincera, ya que quiere mucho a sus sobrinos.

“Fue un bonito detalle, no escuchaba a sus sobrinos y hermano desde hace mucho. Estoy muy feliz con la producción, me ha tocado una familia de lo mejor que son ustedes”, mencionó la nacida en la Ciudad de México.

Gaby Ramírez tiene una carrera prometedora

Pese a su corta edad, Gaby ya cuenta con una trayectoria relevante dentro de los medios, por lo que ahora es una de las conductoras estrellas de Venga la Alegría en las emisiones de fines de semana. Sin embargo, no todo ha sido bueno para ella, pues pasó muy buenos momentos a lado de Pulido.

“Hasta perdí mi trabajo un año, pedí permiso para irme de viaje, era creo que el Mundial (de Futbol). Regresé, me dijeron: ‘Nosotros te hablamos’, y fue porque me fui con mi novio de viaje”, contó hace unas semanas. Gaby Ramírez mencionó que su historia era con el futbolista tamaulipeco, quien le fue infiel en múltiples ocasiones.

