Maribel Guardia, Adamari López o Aracely Arámbula: los mejores looks ROJOS de esta Navidad

Este 25 de diciembre la Navidad ha inundado cada rincón del país y los hogares de las famosas no han sido la excepción. Con todo el espíritu decembrino, figuras como Aracely Arámbula, Maribel Guardia o Adamari López derritieron por completo a todos sus fans con unos looks rojos de impacto. Y es que las tres artistas usaron vestidos que destacaron completamente su belleza con un estilo muy particular.

Maribel Guardia

Maribel Guardia por ejemplo sorprendió a sus fanáticos con tres estilos de vestidos diferentes para celebrar la Navidad. El primero fue una prenda rojo opaco con mangas a medio brazo y cuello halter que enmarcó perfectamente sus facciones bien cuidadas. La falda, por otro lado era ceñida en la parte superior y holgada en la parte de abajo, con una apertura que dejó ver sus piernas bien trabajadas.

El segundo look fue un vestido rojo más casual con cuello en V y media manga. Este, a diferencia del primero no es holgado, pero sin dejar de enmarcar la figura de la cantante. Su falda larga se destaca por los pliegues que dan una caída en capas a la parte inferior de la prenda.

Sin embargo, para celebrar la Navidad, Maribel Guardia optó con un vestido por debajo de la rodilla, con cuello en V y muy ceñido al cuerpo, el cual acompañó con unos icónicos aretes rojos de corazón y unos zapatos terminados en punta que iban a juego perfecto con el vestido.

Adamari López

Adamari López, por otro lado, optó por algo mucho más atrevido. En vísperas navideñas, la conductora de Hoy Día apareció ante las cámaras con un vestido sumamente escotado que cubría su pecho con una tela transparente. La parte inferior del vestido también se ceñía a su cuerpo marcando la cintura y una apertura con transparencias en la pierna terminó por dar un poco especial. Adamari acompañó este look con un típico gorrito de Santa Claus, unos zapatos dorados abiertos y unos aretes largo completamente a juego con el resto de la ropa.

Aracely Arámbula

La ex de Luis Miguel, Aracely Arámbula no se quedó atrás con los looks rojos navideños. Sin duda, la actriz corrió todos los riesgo y se ganó con a todo el público con un icónico vestido rojo de mangas largas y transparentes, un escote pronunciado y aperturas en la cintura que le iba perfecto a su cuerpo. La cantante mexicana destacó con un peinado de lado, ondas perfectamente acomodadas y un maquillaje en tonos neutros que hicieron destacar sus bellísimos ojos.

Así, las famosas más hermosas de México recibieron las últimas semanas de 2021, un año lleno de retos por la pandemia y el trabajo en el espectáculo limitado por las restricciones sanitarias.

